Tento speciální kryt omezí funkce telefonu. I když spyware napadne systém, jednoduše vypnete periferie

Americká společnost Privoro se spojila se Samsungem a dala vzniknout speciálnímu krytu SafeCase pro Galaxy S22 Ultra. Jedná se o doplněk na záda, který chrání telefon proti spywaru už na hardwarové úrovni. Součástí krytu je totiž bezpečnostní systém, který po nasazení umožňuje v telefonu pomocí bočních tlačítek a přepínačů deaktivovat fotoaparáty, mikrofony, připojení k mobilní síti, Wi-Fi, Bluetooth či NFC. A prostou deaktivací těchto funkcí zabránit útočníkům ve špehování či v převzetí kontroly nad telefonem.

Pouzdro komunikuje s vrstvou HDM (Hardware Device Manager) v telefonu, která umožňuje vzdálené zapnutí a vypnutí vybraných hardwarových komponent. Tato bezpečnostní vrstva běží pod operačním systémem a současné má vyšší privilegia, než systém samotný. Pokud tedy dojde k narušení operačního systému či k úspěšnému útoku na něj, můžete právě přes tento kryt omezit přístup ke kritickým součástem systému. Díky tomu jsou jasnou cílovou skupinou telefonu zaměstnanci pracující s citlivými či utajovanými informacemi.



Kryt SafeCase pro Galaxy S22 Ultra dokáže komunikovat s hardwarovou vrstvu HDM. Pomocí bočních tlačítek rychle vypnete periferie, např. přístup k mobilním sítím, Wi-Fi nebo NFC.

Pouzdro je napájeno přes konektor USB-C z telefonu, komunikace s vrstvou HDM však probíhá přes Bluetooth. A to přes zabezpečený „tunel“, který by byl i při prolomení systému „neviditelný“. Americká společnost Privoro však u krytu neuvádí dostupnost ani koncovou cenu. Je také škoda, že je kryt dostupný jen pro Galaxy S22 Ultra, což je loňský topmodel značky. Mnohem zajímavější by byla jeho dostupnost pro aktuální generaci Galaxy S23 Ultra. O ní se však firma, stejně jako o žádných dalších podporovaných smartphonech, v tuto chvíli nezmiňuje.

