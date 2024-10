Telefony od Samsungu poslouží jako digitální klíč k zámku. Dveře odemknou pomocí NFC a UWB

Samsung na vývojářské konferenci SDC24 v San Jose oznámil, že od příštího roku začnou telefony nebo hodinky řady Galaxy odemykat chytré zámky dotykem či zcela bezdotykově. Samsung k tomu využijete technologie NFC a UWB, které budou komunikovat čistě lokálně bez potřeby internetového připojení. A to u zámků, které budou mít podporou standardu Aliro.



Standard Aliro se má příští rok dostat do prvních chytrých zámků. Samsungy je odemknou pomocí UWB nebo NFC

Platforma SmartThings už nyní podle vyjádření Samsungu podporuje přes 500 tisíc různých zámků, a od příštího roku se k nim přidá podpora nové verze standardu Matter a Aliro. Samsung si od toho slibuje masivní expanzi odemykání dveří telefonem, který poslouží jako digitální klíč. Přístupové údaje bude ukládat do aplikace Samsung Wallet. Přístupové údaje budou uloženy na zabezpečeném uložišti telefonu, a chráněné PIN kódem nebo otiskem prstu.

Místo Bluetooth NFC a UWB

A zatímco nyní Samsung využívá ke komunikaci se zámky Bluetooth LE (Low Energy) a cloudová řešení, už od příštího roku chce Samsung začít podporovat standard Aliro. Prakticky se čeká jen na finální specifikaci standardu, a na to, než se na trhu objeví první kompatibilní zámky. První by to měly stihnout ještě v příštím roce. Telefon řady Galaxy následně bude moci odemknout dveře dotykem telefonu na zámek, nebo ještě efektněji jen tím, že se s telefonem ke dveřím přiblížíte.

Tedy za předpokladu, že váš telefon od Samsungu bude podporovat technologii UWB. Aktuálně to platí o posledních pěti generacích skládacího telefonu Galaxy Z Fold a také o posledních čtyřech generacích řady Galaxy S u modelů „plus“ a Ultra. Samsung tímto krokem jen dohání Apple, který oznámil odemykání prostřednictvím UWB v lednu letošního roku, do kompatibilních iPhonů a hodinek však funkce dorazila až s nedávnou aktualizací na iOS 18.

Via: TheVerge, Lifewire