Telefony a tablety od Samsungu už si svépomocí opraví i Češi. Prý zvládneme i skládačky

Samsung rozšiřuje svůj program uživatelských oprav Self Repair (Oprava svépomocí) do dalších zemí, tentokrát už se na řadu dostala i Česká republika. Zároveň se rozšiřuje i počet zařízení, která si zákazník bude moci svépomocí sám doma opravit. V tuzemských podmínkách půjde o vybrané tablety i smartphony, a to včetně těch skládacích.

Není náhodou, že se program zákaznických oprav rozšiřuje do dalších zemí právě v těchto dnech. Před týdnem oznámil navýšení počtu trhu se zákaznickými opravami také konkurenční Apple, i on podporuje tento program v Česku a na Slovensku. Samsung uvádí svůj obdobně koncipovaný program ve všech zemích EU, tedy včetně Česka i Slovenska.

V rámci programu Samsung Self Repair mají uživatelé vybraných zařízení Galaxy přístup k originálním náhradním dílům. Majitelé chytrých telefonů si mohou vyměnit displej, zadní sklo, dobíjecí port, reproduktor, držák SIM, vypínací tlačítko nebo tlačítko hlasitosti. Do programu jsou zahrnuty i skládací smartphony Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5, které jsou obecně považovány za náročnější k opravám.

Na stránkách věnovaných zákaznické opravě naleznete návody a videa k opravám u podporovaných modelů a také zde můžete rovnou zakoupit náhradní díly nebo si objednat sadu nářadí potřebného k opravě za zhruba 30 eur. Tu si lze následně ponechat a využívat k případným dalším opravám.

Co obsahuje sada nářadí k opravám: Tepelná podložka – zahřívá lepidlo používané k montáži displeje. Lepidlo se změkčí a poté je snazší odstranit obrazovku z rámečku pomocí špachtlí. Tepelná podložka je užitečná pouze pro odstranění obrazovek smartphonů, nikoli pro otevírání Galaxy Books.

– zahřívá lepidlo používané k montáži displeje. Lepidlo se změkčí a poté je snazší odstranit obrazovku z rámečku pomocí špachtlí. Tepelná podložka je užitečná pouze pro odstranění obrazovek smartphonů, nikoli pro otevírání Galaxy Books. Otevírací špachtle (sada 6 kusů) – pomocí špachtlí můžete opatrně uvolnit obrazovku z rámu. Jsou vyrobeny z plastu, aby nedošlo k poškození obrazovky a rámu.

– pomocí špachtlí můžete opatrně uvolnit obrazovku z rámu. Jsou vyrobeny z plastu, aby nedošlo k poškození obrazovky a rámu. Spudger – s plastovým spudgerem snadno demontujete části, které nesmí být poškozeny.

– s plastovým spudgerem snadno demontujete části, které nesmí být poškozeny. Přísavka – umožňuje snadno odstranit obrazovku z rámu, jakmile se lepidlo změkčí. Přiložíte ji na obrazovku a pomalu ji táhnete nahoru, zatímco odstraňujete lepidlo špachtlí.

– umožňuje snadno odstranit obrazovku z rámu, jakmile se lepidlo změkčí. Přiložíte ji na obrazovku a pomalu ji táhnete nahoru, zatímco odstraňujete lepidlo špachtlí. Pinzeta – umožňuje snadno držet části a další předměty pro montáž nebo demontáž. Jsou to ESD pinzety, a proto nevedou statickou elektřinu.

– umožňuje snadno držet části a další předměty pro montáž nebo demontáž. Jsou to ESD pinzety, a proto nevedou statickou elektřinu. Šroubovák typu Philips PH000 umožňuje odstranit šrouby, které připevňují některé části k základní desce. Tato velikost je speciálně vhodná pro smartphony Samsung.

Cena komponent (zatím je na e-shopu uváděna v eurech) se pohybuje u několika jednotek eur u jednoduchých součástek, jako je třeba šuplíček na SIM karty, až po více než 500 eur u komponenty skládacího displeje společně s baterií pro model Galaxy Z Fold5.



Vypadá to, že Samsung nenabízí zakoupení samostatné baterie, ale pouze v kombinaci s displejem, což je prakticky nejdražší součástka na celém telefonu

Program zahrnuje i zákaznické opravy vybraných laptopů Galaxy Book, ale to neplatí pro Česko, protože u nás Samsung stále své notebooky neprodává. Například v sousedním Německu ale Samsung u notebooků umožní opravit přední a zadní kryt, displej, baterii, touchpad, vypínač s čtečkou otisků, gumové patky, ventilátor nebo reproduktor.