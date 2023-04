Technologie Samsungu brání nechtěnému úniku informací z Vatikánu

Víte, co je pontifikální švýcarská garda? Je to vatikánská armáda, která odpovídá za ochranu papeže a papežského paláce ve Vatikánu, tedy místa, které denně navštíví okolo 25 tisíc turistů. Tato armáda má opravdu letitou historii, papeže chrání už od roku 1506. I když by se mohlo vzhledem k tradicím místa zdát, že ustrnula někde v raném novověku, i ona musí modernizovat.

Vatikán si vyžádal řešení vhodné pro mobilní, inteligentní a digitální prostředí, díky němuž by komunikační kanály byly zabezpečené stejně účinně jako vatikánské apoštolské archivy. Bezpečí a ochrana soukromí má i ve Vatikánu obrovský význam a každá instalace nových technologií s sebou v tomto ohledu přináší spoustu otázek, které je zapotřebí řešit.

Švýcarská garda sáhla po bezpečnostní sadě Knox Suite od Samsungu. Platforma pomáhá IT administrátorům zabezpečit, provozovat a spravovat mobilní zařízení nejvhodnějším možným způsobem. Jedná se nejen o monitoring aktuální polohy zařízení, ale i možnost vzdáleného vymazání dat, pokud se přístroj ztratí nebo ho někdo ukradne.

Řada Galaxy Tab Active a Galaxy Xcover

Knox Suite hraje zásadní roli v krizových scénářích, s nimiž Švýcarská garda nevyhnutelně pracuje. Díky platformě mohou gardisté prostřednictvím telefonů a tabletů okamžitě sdílet informace o aktuálních hrozbách na všech spravovaných zařízeních. Velitelé stráží zároveň mají neustálý přehled o tom, kde jsou jednotliví vojáci zrovna rozmístěni. Vzdálené omezení používání zařízení lze využít například během papežského konkláve, aby bylo možno zabezpečit informace a komunikační kanály během přijímání důležitých rozhodnutí.

Samsung vybavil Švýcarskou gardu a její příslušníky odolnými tablety i telefony z řad Galaxy Tab Active a Galaxy Xcover. Je to proto, že vojáci jsou pod širým nebem a často v pohybu, zařízení mohou padat nebo být vystavena dešti. Požadavkem proto byla norma odolnosti IP68 a také co nejméně oprav, výměn nebo reklamací.