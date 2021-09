Takhle budou vypadat Samsungy s Androidem 12 a novou nadstavbou One UI 4.0. Osmnáct zásadních změn

Samsung počínaje dnešním dnem spustil v Jižní Koreji betaverzi grafické nadstavby One UI 4.0, která se do smartphonů řady Galaxy dostane společně s Androidem 12. Testování probíhá u modelů řady Galaxy S21, ovšem brzy by se mělo rozšířit i o další modely a také o další regiony.

Seznam změn, které aktualizace přináší oproti aktuální verzi systému a nadstavbě, je poměrně rozsáhlý. Můžete si jej detailně prostudovat v naší galerii. Zásadních změn je celkem osmnáct, soustředí se zejména na vylepšení soukromí a také na sledování využití oprávnění jednotlivými aplikacemi. Za zamykací obrazovky můžete přesměrovat zvukový výstup do jiného zařízení, režim Always On se může sám automaticky aktivovat, jakmile vám na telefonu vyskočí notifikace (do té doby bude neaktivní), všechny gify, smajlíky a emoji jsou u klávesnice od Samsungu nově seřazeny pod jediné tlačítko.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra:

Fotoaparát má jednodušší layout, nahrávání videí začíná již při stisku tlačítka, a ne tehdy, když tlačítko pustíte. V režimu Single Take budete mít nově k dispozici delší čas nahrávání. A dalších drobných změn a detailů je už v této první betaverzi celá spousta. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být oficiální ROM s Androidem 12 a One UI 4.0 dostupná ke stažení u vybraných Samsungů v průběhu několika měsíců.

18 hlavních novinek v betaverzi nadstavby One UI 4.0:

Zdroj Samsung News