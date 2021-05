Tablet složený v kapse? Samsung se pochlubil nadvakrát ohýbaným displejem

Samsung se virtuálně zúčastnil výstavy Display Week 2021 a ukázal novinky ve vývoji OLED panelů. Nejzajímavěji vypadá displej, který se skládá hned nadvakrát. Součástí jsou dva panty: pravý skládá displej dovnitř, levý ven.

Pokud tedy displej složíte jako leporelo, máte k dispozici běžný smartphonový displej. Po rozložení do jedné roviny získáte rozměry tabletu s úhlopříčkou 7,2 palce. Samsung se pochlubil i ukázkou prototypu s výsuvným displejem. Při vysunutí zůstal základní obsah displeje stejný, na nové části displeje přibyly zástupci na nejčastěji spouštěné aplikace.

Výrobce ukázal i představu skládacího 17" tabletu. V rozevřeném stavu má displej poměr stran 4:3, jenže představivosti se meze nekladou. Jedna polovina displeje by mohla zůstat jako zobrazovací, na druhé by se mohla promítnout dotyková QWERTY klávesnice.

A pokud Samsung použije typově stejný „notebookový“ pant, můžete skládací tablet hravě předělat právě do podoby jakéhosi notebooku. Právě do notebookového displeje Samsung poprvé integruje i poddisplejovou selfie. Ovšem již brzy by se měla selfie v displeji dostat i do připravované skládačky Galaxy Z Fold 3.

Zdroj: Samsung Display