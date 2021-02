Stylové zakončení populární řady? Takto by mohl vypadat Galaxy Note21 FE

V kuloárech se již delší dobu proslýchá, že Samsung letos ukončí modelovou řadu Galaxy Note. Jihokorejský výrobce to ostatně mezi řádky potvrdil již dříve, a to s tím, že vybrané funkce řady Galaxy Note (rozumějte zejména podporu stylusu) se dostanou i do modelů jiných řad. S největší pravděpodobností tak bude populární řada tabletofonů od Samsungu ukončena loňským Galaxy Note20 Ultra...

...a nebo se přece jen dočkáme ještě jednoho závěrečného Notu? Pokud se tato informace potvrdí, zřejmě se nebude jednat o plnohodnotného nástupce loňské Ultry, ale spíše o model s přídomkem FE. A jak by mohl vypadat Galaxy Note21 FE, nastiňují povedené rendery webu Let's Go Digital.

Na renderech tak můžete vidět zařízení, které primárně vychází ze základního Galaxy Note20, k němuž však aplikuje design letošních modelů řady Galaxy S21. Rovný AMOLED displej by mohl mít rozlišení Full HD+, fotomodul na zádech, vyrobených patrně z polykarbonátu, by byl přímo součástí kovového šasi. Ve výbavě by samozřejmě nechyběl stylus v šachtici na levém kraji spodní hrany, naopak základní balení by bylo zcela jistě bez nabíječky a sluchátek. Pouze se základními uživatelskými příručkami a USB-C kabelem.

Redakční představení Galaxy Note20:

Jinými slovy, Galaxy Note21 FE by byl stylovým zakončením populární řady, na kterou mnozí, právě kvůli stylusu, nedají dopustit. Na renderech v naší galerii se můžete podívat na to, jak by mohl případný poslední Note vypadat ve skutečnosti. Pokud jej však Samsung představí, stane se tak zřejmě až na podzim. Letní termín akce Galaxy Unpacked by měl připadnout novým skládačkám rozlišných konstrukcí. Letos očekáváme minimálně Galaxy Z Fold3 a nástupce Galaxy Z Flip, objevit by se mohla i cenově dostupnější skládačka s přídomkem „Lite“.