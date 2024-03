Střední třída je čím dál lepší, ale i podobnější. Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy A35 a A55

Vloni byly Galaxy A34 a Galaxy A54 nejprodávanější telefony od Samsungu, a letos na ně bude chtít navázat dvojice Galaxy A35 a Galaxy A55. Změn a novinek sice není mnoho, ale v několika případech je, spíše mladší uživatelé, jistě ocení. U obou se odehrála částečná materiálová transformace, níže postavený A35 konečně dostal modernější displej s průstřelem. U obou se objevuje nový vystouplý „ostrůvek“ na pravém boku. Rozměrově se však díváme na dva srovnatelné telefony, které se částečně liší výbavou a také cenou.



Galaxy A35 a Galaxy A55 vypadají na první pohled úplně stejně. Vyšší model však vyměnil plastové šasi za kov

Designově obě novinky nezapřou příslušnost k modelové řadě Galaxy. Výrazný boční rám se zakulacenými rohy, tři vystouplé fotoaparáty na zadní straně – to už jsme u Samsungu viděli v několika modelových variacích. Na zadní straně se u obou modelů dostalo na odolné sklo Gorilla Glass Victus, které je bohužel v lesklé barevné variantě. Galaxy A34 měl vloni záda sice plastová, zato ale matná. Některé použité součástky jsou z menší části vyrobeny z recyklovaných materiálů.

Záda podobná řadě Galaxy S24

První kontakt s telefony naznačuje, že otisky prstů budou u telefonů na denním pořádku. Zejména u modro–černé barevné varianty, kterou v obou případech doplní světle modrá, fialová a zelená. Na druhou stranu, pokud si zájemci na nové „áčko“ nasadíte zadní kryt, asi vás lesklá záď příliš nevyvede z míry. Oba telefony splňují odolnost IP67, jsou prachotěsné a voděodolné při ponoření metr pod hladinu sladké vody, a to až po dobu půl hodiny.



Oba telefony pojí 50Mpx hlavní foťák (A55 má větší fotočip) a 5Mpx makro. Vyšší model navíc nabídne 12Mpx širokáč, u Galaxy A35 je použitý stejný typ snímače, ale s rozlišením 8 megapixelů

Trojice fotoaparátů vypadá u obou telefonů zdánlivě stejná. U obou je k dispozici hlavní 50Mpx snímač se světelností F1.8 a optickou stabilizací obrazu (+-1,5°C), který však má u obou telefonů rozdílnost velikost snímače, resp. pixelů. U A55 byl použit 1/1.56" snímač, u A35 zase snímač s rozměry 1/1.96".

Navazuje na něj 5Mpx makro (F2.4) a ultraširokoúhlý objektiv. U A55 má rozlišení 12 Mpx, v případě Galaxy A35 je jeho rozlišení 8 megapixelů. Kvalitnější noční fotografie a videa by měla nabídnout Galaxy A55, a to včetně čtyřnásobného pořízení fotek (tzv. 4× Multi-readout), které z nich má odstranit šum a zvýraznit detaily. U A35 je funkce k dispozici jen při focení.



Barevné varianty jsou celkem čtyři – Modročerná, modrá (vypadá spíše jako bílá), fialová (má blízko spíše k růžové) a zelená. Zvláště u první barvy se skleněná záda (Gorilla Glass Victus) hodně lesknou

Mladší generaci se bude líbit i natáčení duálního videa, které můžete mít různou podobu, dokonce můžete simultánně natočené záběry uložit zvlášť. Videa dokonce natočíte i v tzv. režimu Super HDR. Jedná se o 12bitový záznam barev, který zaznamená 64× více barevných odstínů, než u dosavadního 10bit videa. Tento záznam však funguje jen v rozlišení Full HD s 30 fps, všechny ostatní formáty se automaticky přepínají na základní 10bit. U videí Samsung přidal adaptivní video stabilizaci (VDIS), která nově funguje i při rozlišení 4K (UHD).

Netradiční ostrůvek s klávesami

Prvním velkým rozdílem je rám telefonu. U Galaxy A35 je vyrobený z matného plastu, u Galaxy A55 s kartáčovaného kovu, který prozrazují i přerušení pro vývody antén. Vyšší model tedy vypadá zase o něco prémiověji, kov má navíc u všech variant lehký barevný nádech v barvě zadního krytu. Jednoznačným poznávacím znakem je však „ostrůvek“ z bočními tlačítky, tzv. „Key Island“.

​

Obě áčka dostala nový „ostrůvek“ Key Island s tlačítky

Samsung už tento ostrůvek nasadil u levnějších „áček“, a toto je důkaz, že se bude letos jednat o hlavní designový prvek Samsungů střední třídy. Ve vyvýšené části rámu jsou umístěny regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, byť zatím marně hledáme nějakou výhodou či praktické využití tohoto netradičního designového pojetí. Tlačítka možná o něco snáze nahmatáte, tím to ale končí.



Na spodní hraně najdeme USB-C, a hlavní reproduktor. Pod zády, která se u fialové na sětle odrážejí v odstínech duhy, je umístěna 5 000mAh baterie s 25W dobíjením

Na spodní hraně obou telefonů se nachází šuplíček pro dva sloty pro nanoSIM. Druhý je hybridní, a vložíte do něj místo nanoSIM až 1TB microSD kartu. Kvůli kovovému rámu je pak pozice vedle umístěného reproduktoru u A55 oproti Galaxy A35 lehce posunutá.



Displeje obou telefonů jsou tentokrát úplně stejné. Jedná se o AMOLED displeje se slušnou svítivostí. Jen musíte překousnout vcelku široké rámečky

Displej je však u obou modelů tentokrát totožný. Jedná se o 6,6" AMOLED displej typu Infinity–O s rozlišením Full HD+, který má jas 1 000 nitů, vylepšené podání barev na slunci (Vision Booster), certifikaci na eliminaci modrého světla (režim „Pohodlí pro oči“), a také obnovovací frekvenci 120 Hz. V dynamickém režimu dokáže telefon automaticky přepínat mezi 60 a 120 Hz, žádné další režimy však displej nenabízí. Na první pohled jsou patrné širší displejové rámečky, které jsou nepsaným ukazatelem střední třídy. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů, jediným rozdílem je u obou telefonů rozlišení selfie kamerky (8 vs. 12 Mpx).

Dva různé procesory Exynos

U procesorů si oba telefony mezigeneračně polepšily. Galaxy A35 běží na 5nm Exynosu 1380 (procesor loňského Galaxy A54), Galaxy A55 dostal nový 4nm Exynos 1480. Největší mezigenerační nárust výkonu je vidět u grafického čipu (až 32 %), u surového výkonu procesoru je to 15 %. U Galaxy A35 je nárust výkonu analogicky o 15, resp. o 18 procent. Samsung bude oba modely nabízet, buď se 128GB nebo 256GB interním úložištěm, a u všech variant mu půjde k ruce 8GB operační paměť. Pouze u základní paměťové konfigurace Galaxy A35 bude mít RAM kapacitu 6 GB.



Galaxy A35 běží na loňském Exynosu 1380, Galaxy A55 povýšil na letošní 4nm generaci Exynos 1480

Oba telefony mezigeneračně dostaly o 74 % větší chladicí systém, jehož součástí je i vypařovací komora. Baterie si u obou telefonů zachovala kapacitu 5 000 mAh, kterou dobijete maximálně 25 Watty. A protože v základní krabici najdete jen USB-C kabel a špendlík k vytažení šuplíku pro SIM karty, musíte si potřebný adaptér dokoupit. Za půl hodiny baterii dobijete zhruba o 50 %, kompletní nabité u obou telefonů trvá zhruba hodinu a pětadvacet minut. S bezdrátovým dobíjením se bohužel nepočítá.



V telefonech je připravena nejnovější nadstavba One UI 6.1 postavená nad Android 14. Nová „áčka“ tak mají stejné uživatelské rozhraní jako řada Galaxy S24

V telefonech hned ze startu běží nejnovější Android 14 s nadstavbou One UI 6.1, tedy identickým prostředím jako v řadě Galaxy S24. Samsung u obou novinek slibuje čtyři velké updaty Androidu (až hypotetický Android 18), a pět let aktualizací zabezpečení. Bezpečnost telefonu, nejen na hardwarové, ale také softwarové, úrovni zajišťuje řešení Knox Vault převzaté z vybavenějších telefonů značky.

Samsung Galaxy A35 5G katalog rozměry a hmotnost: 162 × 78 × 8,2 mm, 209 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 2 340 × 1 080, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1380 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: 9 499 Kč

Ceny telefonů jsou stejné jako u loňských „áček“:

Galaxy A35 6/128 GB – 9 499 Kč

– 9 499 Kč Galaxy A35 8/256 GB – 10 999 Kč

– 10 999 Kč Galaxy A55 8/128 GB – 11 999 Kč

– 11 999 Kč Galaxy A55 8/256 GB – 12 999 Kč

Telefony se začnou prodávat 15. března, ovšem už od 11. března až do 7. dubna mohou noví majitelé přes aplikaci Samsung Members zažádat o dárek, resp. o voucher, který uplatní po uplynutí 14 dní od nákupu na webu novysamsung.cz. Majitelé Galaxy A35 dostanou zdarma fitness náramek Galaxy Fit3 (hodnota 1 499 Kč), majitelé Galaxy A55 zase mohou vyhlížet sluchátka Galaxy Buds FE (hodnota 2 699 Kč). Registraci telefonu je nutné provést do 15.4., voucher je nutné uplatnit nejpozději do 15. května.