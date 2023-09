Starší hodinky Galaxy Watch dostávají Wear OS 4. Snadno je přepojíte mezi telefony, loňská řada změří teplotu

Changelog aktualizace hodinek od Samsungu:

Upgrade rozhraní hodinek One UI 5 Watch



Ciferníky a dlaždice



- Snadněji přidávejte ciferníky a dlaždice

Nové, vertikální rozvržení vám usnadní najít ciferníky a dlaždice, které se hodí přesně pro vás.



- Zkontrolujte úroveň nabití baterie ve všech zařízeních

Nová dlaždice Baterie vám umožní rychle zkontrolovat úroveň nabití vašich hodinek, telefonu i sluchátek Galaxy Buds.



- Vylepšená dlaždice Ovladače sluchátek

Nyní, pokud vaše sluchátka Buds podporují funkci 360 zvuk, můžete funkci 360 zvuk zapínat a vypínat z dlaždice Ovladač sluchátek.



- Rychlý přístup k časovačům

Časovače můžete zapínat z nové dlaždice Časovač bez nutnosti otevírat aplikaci Časovač.



- Jako svůj ciferník si můžete nastavit album nebo příběh

Namísto pouze jednoho obrázku nyní můžete nastavit, aby váš ciferník přepínal mezi různými obrázky ve vámi vybraném albu nebo příběhu. Váš ciferník se změní na jiný obrázek pokaždé, když zapnete obrazovku hodinek.

Samsung Health



- Vylepšený trénink spánku

Nově navržená obrazovka s výsledky vám usnadní porozumět, jak dobře jste se každou noc vyspali. Nyní se navíc můžete podívat na své návyky a doporučení přímo ve vašich hodinkách bez nutnosti hledat je v telefonu.



- Automatické nahrávání tréninků jízdy na kole

Samsung Health nyní umí rozpoznat, když zahájíte jízdu na kole a automaticky začne nahrávat váš trénink. Můžete si také nastavit, zda chcete automaticky vytvářet mapu vašich tras jízdy na kole.



- Získejte doporučení ohledně srdečního tepu během běžeckých tréninků

Vaše hodinky při běhu ukazují personalizovaná pásma srdečního tepu, aby vám pomohly zvládat intenzitu cvičení.



- Přesnější výsledky pro běhy na dráze

Pokud zahájíte běh na běžné dráze s délkou 400 m, vaše hodinky rozpoznají, ve kterém pruhu běžíte, takže vám poskytnou přesnější výsledky o kolech i vzdálenosti.



- Vytvořte si vlastní cvičení

Nedaří se vám najít vaše cvičení v seznamu možnosti? Nyní si můžete vytvořit vlastní cvičení, kdy budete měřit vzdálenost, rychlost, trasu a další.



Záloha a obnovení



- Uchovávejte data v hodinkách v bezpečí

Když je váš telefon připojen k hodinkám, soubory a data z hodinek se do něj pravidelně zálohují. Můžete si také vše zálohovat na Samsung Cloud. K použití této funkce váš telefon musí mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Smart Switch.



- Převeďte obsah svých hodinek do nového telefonu

Výměna jednoho telefonu za nový je snadnější než kdy dřív. I po převodu budete mít stále k dispozici své ciferníky a aplikace.



Ovládejte svůj telefon



- Další ovládací prvky hovorů

Nyní můžete lépe ovládat své hovory, aniž byste museli sáhnout na telefon. Můžete si upravit hlasitost hovoru, ztlumit zvuk a mačkat tlačítka na klávesnici, a to vše na vašich hodinkách.



- Fotografování z hodinek

Kdykoli je na vašem telefonu Galaxy Z Flip5 nebo Fold 5 fotoaparát otevřený v režimu Flex nebo Tent, ve spodní části ciferníku se zobrazí ikona fotoaparátu. Pro rychlý přístup do ovladače fotoaparátu stačí klepnout na ikonu na hodinkách.



Další změny



- Diktujte text pomocí tlačítka Domů

Kdykoli zadáváte text pomocí klávesnice Samsung, stačí stisknout a držet tlačítko Domů a ihned se zapne hlasový vstup.



- Nechte Bixby přečíst vaše oznámení

Pokud máte k hodinkám připojená sluchátka, Bixby může nahlas přečíst svá oznámení. Pak můžete asistentovi Bixby říct, co má udělat, až dokončí čtení oznámení. Pro použití této funkce musí být Bixby nastaven jako výchozí Voice Assistant vašich hodinek.



- Používejte několik časovačů zároveň

Nyní můžete mít zároveň spuštěných až 20 časovačů, aby vám pomohly sledovat všechny vaše úkoly.



- Sdílejte informace o vašem zdraví pro případ nouze

Pokud je detekován tvrdý pád nebo pokud pětkrát stisknete tlačítko Domů pro start funkce nouzového SOS, zobrazí ze tlačítko s přístupem k informacím o vašem zdraví.



- Péče o zařízení

U hodinek kontrolujte stav baterie úložiště a paměti, abyste hned problémy opravili, prodloužili tak životnost baterie a zajistili bezproblémové fungování.



-Ovládejte hodinky bezdotykově

Univerzální gesta vám umožní ovládat hodinky bez nutnosti dotýkat se obrazovky nebo stisknout tlačítko. Můžete přiřadit různé akce gestům, jako je zatřepání zápěstím, stisknutí ruky v pěst nebo spojení prstů.



- Uspořádejte si aplikace do složek

Vytvářejte složky, abyste měli aplikace uspořádané a mohli je rychle najít bez dlouhého procházení.



- Uchovávejte hodinky v bezpečí

Pokud jste na hodinkách nastavili kód PIN nebo obrazec, budete muset před nastavením hodinek po obnovení továrního nastavení zadat kód PIN nebo obrazec. To zabrání tomu, aby vaše hodinky v případě ztráty nebo krádeže použil někdo jiný.



Některé aplikace bude nutné po upgradu vašich hodinek aktualizovat samostatně.