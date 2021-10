Spojení řad Galaxy S a Galaxy Note. Chystaný Galaxy S22 Ultra bude mít slot pro stylus S Pen

Protože Samsung již s předstihem oznámil, že se letos žádného nového Notu nedočkáme, upírají se zraky majitelů některých starších modelů až na příští rok. A zdá se, že čekání na nový smartphone se stylusem, který zacvaknete přímo do jeho těla, potrvá už jen několik měsíců. Dřívější úniky, rendery a také design maket nasvědčovaly, že Samsung zabuduje šachtici pro S Pen přímo do těla chystaného Galaxy S22 Ultra. Nyní to stejné potvrzují i výrobci doplňkových pouzder.

Na renderech budoucích neoriginálních krytů jsou patrné nové designové elementy chystaného topmodelu od Samsungu. Smartphone má tvarově vycházet z hranatějšího Galaxy Note20 Ultra, na zádech se objeví fotomodul ve tvaru písmena P. Hlavní 108Mpx foťák by měl doplnit širokáč a dva 10Mpx teleobjektivy, přičemž minimálně jeden z nich by měl nabídnout 10× optický zoom. Na spodní hraně budete do těla telefonu zasouvat stylus S Pen, což bude oproti Galaxy S21 Ultra výrazný posun kupředu. U aktuálního topmodelu totiž musíte stylus přenášet samostatně nebo v dokoupeném krytu.

Představení Samsungu Galaxy Note20 Ultra:

Samsung by měl premiéru řadu Galaxy S22, oproti původním plánům, zřejmě nepatrně posunout. Aktuálně se hovoří o únorovém představení s tím, že by se v lednu dočkal premiéry odložený Galaxy S21 FE.

Via Gizmochina