Sluchátka uložíte do hrnku od kávy. Samsung ukázal speciální edici Galaxy S22, za kterou stojí kavárna Starbucks

Samsung ve spolupráci se sítí kaváren Starbucks představil v Jižní Koreji speciální edici krytů pro telefony řady Galaxy S22 a pouzder pro sluchátka Galaxy Buds2. V prvním případě se můžete těšit na stylové kryty s logem Starbucks, nejvíce netradičně vypadá pouzdro s páskem pro uchycení, který je stylizován do podoby účtenky. Tím ale podivnosti nekončí...

...v rámci speciální edice se bude nabízet i „nudné“ zelené pouzdro pro sluchátka Buds2 s logem kavárenského giganta, nás však nejvíce zaujalo druhé pouzdro. Jedná se vyloženě o kýč, resp. o otevírací plastový hrníček s „falešným Caffè Latte“, do něhož vkládáte poslední generaci bezdrátových sluchátek od Samsungu. A tomu se rozhodně nedá upřít originalita. Takovýto hrnek je extrémně nepraktický, je dokonce tak velký, že byste do něj místo sluchátek dokázali vložit i celou nabíječku včetně kabelu.



Samsung ve spolupráci se Starbucks představil hned několik doplňků k mobilu a ke sluchátkům

Tato speciální edice je však omezena jen na Jižní Koreu, po některých kusech by však mohla být sháňka po celém světě. Dá se předpokládat, že se některé příslušenství objeví v prodeji i na Ebay, a to za přemrštěné částky. To ostatně platí i o „pokémonské“ edici sluchátek Galaxy Buds2, která se taktéž nabízí v prodeji pouze v Jižní Koreji. Na Ebay můžete tato sluchátka aktuálně, i s poštovným, sehnat za 4 700 korun, v Česku se přitom běžně prodávají za cenu okolo tří tisíc korun.

Oficiální představení sluchátek Galaxy Buds2:

Zdroj Starbucks