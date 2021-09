Sloty mizí, paměťovky zůstávají. Samsung představil ještě odolnější řady microSD karet PRO Plus a EVO Plus

U nejnovějších skládacích zařízení Samsung zanevřel na podporu microSD karet, přesto v průběhu týdne oznámil novou řadu paměťovek s rozhraním UHS-1. Všechny nově oznámené microSD karty řad PRO Plus a EVO Plus se mohou těšit na ještě větší odolnost, a to konkrétně proti extrémním teplotám (-25°C až 85°C), vodě, rentgenovému záření, magnetům, pádům a také vůči běžnému opotřebení (až 10 tisíc vložení do slotu).

Samsung u paměťovek uvádí hned desetiletou záruku, však však neplatí na přibalený SD adaptér. V jeho případě je záruka standardního charakteru. Základní řada karet EVO Plus nabídne přenosové rychlosti až 130 MB/s, přičemž karty budou nabízeny v kapacitách 64, 128, 256 a 512 GB. Výše postavená řada PRO Plus se může opřít o vyšší rychlost čtení (až 160 MB/s), zatímco pro zápis platí rychlostní limit 120 MB/s. Paměťové karty jsou určeny zejména pro ukládání fotek ve vysokém rozlišení či 4K videí, a to i v případě extrémních podmínek. Mimo smartphonů jsou vhodné např. i pro drony.

Samsung začne karty nabízet průběžně, ovšem jejich ceny zatím nejsou známy. Oproti starším kartám, které se vyznačovaly zelenou, žlutou, černobílou či oranžovou barvou, bude nová řada paměťovek vyvedena v bílo-modré barevné kombinaci.

Představení paměťovek z řad PRO Plus a EVO Plus:

Zdroj Samsung News