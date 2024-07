Skládací telefony Samsung jsou hranatější. Flip zvětšil baterii, Fold má stylus s Galaxy AI

Samsung dnes v Paříži oznámil očekávané skládací telefony Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Obě novinky nepřinášejí žádnou zásadní revoluci, i nadále tak vylepšují několik let starý koncept. Nejvíce novinek letos evidujeme u Flipu, který dostal větší baterii nebo vůbec poprvé vypařovací komoru, která pomůže s chlazením.



Samsung v Paříži oznámil skládací Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6

A všimli jsme si i méně znatelného překladu v displeji. Fold se nepatrně zmenšil a je lehčí, stylus S Pen se naučil i nové kousky ve spojitosti s Galaxy AI. Umělou inteligenci samozřejmě podporují obě skládací novinky, které dostaly i aktuálně nejvýkonnější mobilní čipset od Qualcommu upravený pro potřeby telefonů řady Galaxy. A zapomenout nesmíme ani na vylepšení zvýšené odolnosti. Vloni skládací telefony podporovaly normu IPx8, letos přidaly i odolnost vůči prachu a nečistotám (IP48). Cenově jsou obě novinky zhruba o 2 500 Kč draží, než úvodní ceny v loňském roce.

Dostupnost a cena: Samsung Galaxy Z Flip6 modrá, žlutá, šedá, zelená

12 + 256 – 28 999 Kč

12 + 512 GB – 31 999 Kč Samsung Galaxy Z Fold6 šedá, modrá, růžová

12 + 256 GB – 48 999 Kč

12 + 512 GB – 52 499 Kč

12 GB + 1 TB – 58 499 Kč Při předobjednání Galaxy Z Fold6 Samsung přidá k vykupovanému telefonu výkupní bonus 4 000 Kč, popř. až 7 000 Kč (platí pro odprodej Galaxy S9 a novější, řadu Galaxy Z a pro iPhone 11 a vyšší. Seznam všech zařízení najdete zde. Při předobjednání Z Flip6 jsou odpovídající bonusy 3 000 Kč, resp. 5 000 Kč. Samsung k oběma telefonům zdarma přidá rok pojištění Samsung Care+ (hodnota 3200, resp. 2900 Kč), dále pak nabízí bezplatnou výměnu ochranné fólie v prvních dvou letech, a to až dvakrát každý rok. Navíc je pak 50% sleva na doplňková ochranná pouzdra.

Funkce Galaxy AI ve velké míře přechází z řady Galaxy S24, které jsme si detailně rozebrali v tomto článku. Jedinou novinkou je funkce Tlumočník, která však nepodporuje češtinu. Ostatně, na podporu českého jazykového balíčku v Galaxy AI stále čekáme, jenže letos už to není moc reálné. Opatrně se mluví o roku 2025, ale dokud to nebude černé na bílém, nemá moc smysl řešit nějaké možné očekávané termíny.

Samsung Galaxy Z Flip6

Flip je i nedále cílený pro mladé uživatele, a Samsung chce novými přídavky přilákat uživatele i z mužské části spektra. Za současného stavu jsou muži jen čtvrtinou uživatelů véčka, které využívají především dámy.



Samsung Galaxy Z Flip6 je stále kompaktní véčko do dlaně

Samsung rámcově koncepci skládacího véčka nijak nezměnil, je pouze o něco více hranatější a nepatrně menší a lehčí. Rám véčka je vyrobený z hliníku Armor Aluminium a má matné zpracování. I tentokrát padne véčko skvěle do dlaně, a můžete vybírat hned ze čtyř barevných provedení – z modré, žluté, šedé a zelené. Právě zmiňovaná modrá je u véčka brána jako „signature“ barva, a v designu se vybraný odstín podepisujeme, nejen barvou rámu a zad, ale také zvýrazněním fotoaparátů. Na webu Samsung.cz bude navíc k dostání v černé, bílé a broskvové.

Ty jsou i tentokrát dva a jsou umístěné na vnější straně véčka. Hlavní fotoaparát povýšil na rozlišení 50 Mpx (F1.8, OIS, Dual Pixel), a i tentokrát na něj navazuje 12Mpx širokáč se 123° úhlem záběru. V praxi jsem si mohl vyzkoušet i funkci pro automatické zoomování. Pokud se fotíte přes vnější displej, telefon rozezná až šest osob v hledáčku, a umí zaostřit na celou skupinu. A to se bude třeba hodit ke společným fotografiím s přáteli.



Vnější displej stále nezobrazí kompletní uživatelské rozhraní, Samsung však rozšířil počet dostupných widgetů a přidal i několik funkcí umělé inteligence, které fungují na vnějším panelu. Fotit selfie můžete v novém režimu, který automaticky přiblíží a zaostří až na šest osob v hledáčku

60Hz vnější displej s výřezem pro foťáky zůstal u rozlišení 3,4 palce, a Samsung na něm mimo selfie dovolí otevřít widgety většího počtu aplikací nebo využívat některé funkce umělé inteligence. Tento panel kryje Gorilla Glass Victus.



Vnitřní displej véčka má subjektivně méně výrazný sklad v displeji, než vloni. Pant využívá dvě kolejničky, je nepatrně menší...

Samsung mezigeneračně přepracoval pant „s duálním závěsem“, který je tenčí a současně odolnější proti tlaku a ostrým předmětům. I díky tomu se véčko pyšní odolnost IP48. Uvnitř je umístěný 6,7" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením Full HD+, který má poměr stran 22:9 a adaptivní obnovovací frekvenci 1 – 120 Hz. Vnitřní displej má nalepenou odolnější fólii, která by se měla méně odlepovat, než u dřívějších Flipů, a bude také méně odrážet okolní objekty. Samotný překlad v displeji je stále cítit, ale subjektivně méně, než u loňské generace.



...a dovolí i nadále pracovat v polorozevřeném režimu Flex Mode. Právě díky pantu véčko podporuje odolnost IP48

Další pozitivní změnou prošla baterie. Její kapacitě je nově 4 000 mAh, což je stejně jako u Galaxy S24. Maximální dobíjecí výkon je 25W přes kabel a 15 wattů bezdrátově. Výkon dodává Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, na nějž navazuje i nová vypařovací komora, která zajistí efektivnější chlazení. Véčko se bude nabízet v konfiguracích 12 + 256 GB a 12 + 512 GB, ještě vloni měla RAM kapacitu 8 GB. Čtečka otisků prstů čeká na pravém boku, ve výbavě nechybí podpora Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G ani NFC.

Ve véčku běží Android 14 s nadstavbou One UI 6.1.1, a systém je připraven i na práci v polorozevřeném režimu Flex Mode. Potenciální uživatele potěší i sedm nástupnických generací Androidu a také sedm let bezpečnostních záplat. K Flipu se bude nabízet i celá řada stylových krytů a ochranných obalů.

Samsung Galaxy Z Fold6

Skládací „knížce“ nové generace sluší hranatější rozměry i odolnější pant, díky němuž přešla odolnost z IPx8 na IP48. Fold byl hlavně o úpravě rozměrů, v zavřeném stavu se jinak velmi úzký displej o milimetr natáhl do šířky, přičemž do výšky telefon ubral 1,4 milimetru. Celkově se tak lehce změnil poměr stran obou displejů, což jde vidět i v reálu. Novému Foldu vizuálně pomáhají i hranatější obrysy, současně mezigeneračně shodil 14 gramů. K dostání bude v šedé, růžové a v modré.



Samsung Galaxy Z Fold6 se koncepčně nijak zásadně nezměnil. Telefon má odolnější a hranatější rám, a také odolnější pant. Fotoaparáty na zádech zůstávají beze změn

Fold na zádech i přední straně využívá sklo Victus 2, rám je vyrobený z hliníku Armor Aluminium. Vnější 6,3" Dynamic AMOLED 2X panel je stále hodně protažený do výšky (22.1:9), ale přesto na něm uděláte spoustu práce i v zavřeném stavu. Průstřelová selfie má rozlišení 10 megapixelů. Uvnitř je k dispozici velký 7,6" QXGA Dynamic AMOLED 2X panel (poměr stran 20,9:18) s jemností 374 ppi, jasem 2 600 nitů a s tenčími černými okrajovými rámečky. Selfie v displeji má rozlišení 4 Mpx, a stále je dosti výrazná. Oba displeje podporují obnovovací frekvence 1 až 120 Hz.

​

Detail přepracovaného užšího pantu, spodní hrany a také boku s regulátory hlasitosti a zamykací klávesou, která je spojená se čtečkou otisků prstů

Překlad v displeji nám však mezigeneračně přijde stejný, naopak je tedy stále cítit. Vnitřní displej i tentokrát podporuje dotykové pero S Pen, které umí to stejné, co v předchozích generacích. Navíc se však naučilo nové kousky ve spojitosti s umělou inteligencí Galaxy AI. Když do fotek ručně osobám načrtnete např. čepici, vygeneruje vám pět fotek s různými styly čepice. Funguje to využitím on–device AI, musíte však být připojeni k internetu ke stažení potřebných modelů.

Vnitřní 7,6" Super AMOLED displej má dostatečný jas a stále znatelný sklad v displeji

S Pen vám pomůže i s profesionální grafikou. Stačí načrtnout základní obrázek, vybrat jej a zvolit některý ze stylů. Rázem se vám vygeneruje několik grafických podob. To stejné platí i o funkce Portrétní studio, které upraví podobu osob, které jste zachytili na společné fotografii. A výsledky všech úprav nás kvalitou hodně překvapily. Tlumočník, stejně jako u véčka, využívá k překladům i vnější displej, textový asistent použije, nejen vybraný tón konverzace, ale také patřičný formát. Napíše za vás třeba příspěvek na sociální sítě nebo e-mail šéfovi.



Ke třem základním variantám (šedá, modrá a růžová) se přidají dvě další barvy dostupné pouze online

Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 3, na něhož navazuje efektivnější chlazení. Tzv. vypařovací komora se oproti předchůdci zvětšila o 60 procent. Konektivita, baterie a fotoaparáty však zůstávají při starém. Na zádech čekejte hlavní 50Mpx snímač, který doplňuje 12Mpx širokáč (F2.2) a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem a optickou stabilizací. Baterii o kapacitě 4 400 mAh dobijete maximálně 25 Watty přes kabel, popř. 15 Watty bezdrátově.

Čtečka otisků zůstává na pravém boku, USB-C je na spodní hraně, reproduktory hrají stereo a ve výbavě se počítá i s 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 nebo s podporu eSIM. Fyzický šuplík na boku pojme až dvě nanoSIM karty. Fold se v Česku bude nabízet v šedé, růžové a modré, na webu Samsungu bude ještě k dostání v černé a v bílé. Všechny variantu Foldu mají 12GB operační paměť, úložiště je na výběr v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB.