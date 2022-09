Šílená reklama na Samsung Galaxy Z Flip4 si bere jako rukojmí uživatele Applu s „vymytým mozkem“

Americká pobočka Samsungu pokračuje s reklamami, které jsou cíleny primárně na uživatele zařízení značky Apple. Po reklamě, která odkazovala na včerejší keynote Applu a funkce, které nové iPhony mít nebudou, tu máme poněkud strašidelnou reklamu na Galaxy Z Flip4. V ní si zahraje uživatelka telefonu „jiné značky“ (logo na zádech je jasně patrné), kterou reklama vykresluje jako uživatele s „vymytým mozkem“. Jak jinak popsat větu: „Mám ráda, když si kupuji stejný telefon stále znovu a znovu“.

Dívka se videu se pokouší zlomit vejpůl svůj iPhone, a to poté co zjistí, že všechno ve světě se skládá nebo zavírá. A to od knížky, skládací sedačky v autobuse až po záchodové prkénko. V tomto duchu se nese i zbytek reklamy, která dívku nutí k zamyšlení a přehodnocení svého názoru, že „nikdy nepřejde na Samsung“. Reklama končí sloganem „Join the flip side“, který může odkazovat na legendární větu „Join the dark side“ ze Star Wars. Jenže tentokrát není žádná světlá a temná strana, pouze strana klasická a véčková.

Reklama se Applu a jeho produktům vysmívá, nejen prvoplánově, ale také je zde vidět hluboký podtext. A je možné, že se spousta amerických uživatelů dokonce urazí, jenže to však, zdá se, bylo cílem Samsungu.

Podle mnohých je na reklamě nejvtipnější to, že ji Samsung vydal minutu poté, co skončila včerejší keynote Applu. Je tedy jasné, že soupeření Applu a Samsungu ani po letech není konec.

Reklama od Samsungu, která si (opět) utahuje z Applu: