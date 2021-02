Šikovné nástroje Samsung Galaxy Labs nově upraví i teplotní limit procesoru

Aplikace Galaxy Labs s aktualizací na verzi 2.0.00.9 nově dorazila i do Česka, takže se do vybraných modelů řady Galaxy dostává šikovná sada nástrojů, která se stará o správu baterie, aplikací, pamětí a také teploty čipsetu.

Právě nástroj Thermal Guardian je asi nejzajímavější ze všech, protože si v něm dokážete upravit teplotní hranici, při které začne být omezován výkon čipsetu. Stávající hranici můžete posunout v rozmezí +- 2°C, při poklesu teploty dojde k omezení výkonu dříve, při vyšší teplotě dostanete vyšší grafický výkon za cenu výraznějšího zahřívání zad telefonu. Z grafu se následně dočtete, proč právě v této době teplota telefon vzrostla, resp. za jakých okolností. A to se může hodit u „topicích“ čipsetů, např. u loňského Exynosu 990.

Modul Memory Guardian zase poskytne detailnější správu paměti než to, co vyčtete ze systémového protokolu přes Nastavení - Správce zařízení. V jednotném zobrazení vidíte, co je aktuálně obsahem operační paměti, příp. můžete vybrané položky nebo rovnou všechny z RAM promazat. Battery Guardian zase dokáže omezit výkon zařízení, když spíte, takže vám pošetří cenou energii. Individuálně můžete navíc při používání vybraných aplikací aktivovat úspornější mód displeje. Battery Tracker zase nabídne detailnější náhled na využití energie aplikacemi, kapacitu baterie a dobu rozsvíceného displeje.

Představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Galaxy App Booster vám dokáže optimalizovat všechny systémové aplikace s cílem jejich vyššího výkonu. Úvodní optimalizace se doporučuje hned po upgradu na novou verzi Androidu, a poté pravidelně jednou týdně. Optimalizace může trvat až 15 minut a telefon se při optimalizaci může dost zahřát. Šikovnou sadu nástrojů Galaxy Labs stahujte u podporovaných smartphonů řady Galaxy z portálu Galaxy Store. Moduly Thermal Guardian a Memory Guardian jsou dostupné jen na zařízeních s grafickou nadstavbou One UI 3.0 a vyšší.