Šetří už i na hodinkách. V balení Galaxy Watch 4 možná bude chybět nabíječka

Ačkoli se Samsung v minulosti vysmíval Applu za to, že nedává k iPhonům nabíječku, nakonec překvapil úplně stejným krokem. Dnes na jeho webu dokonce najdete vysvětlující článek Proč v krabičce nové řady Samsung Galaxy S21 nejsou sluchátka s nabíječkou? Nyní to dle Android Headlines vypadá, že zákazníci nedostanou nabíječku ani k připravovaným hodinkám.

Konkrétně je řeč o chytrých hodinkách Samsung Galaxy Watch 4 a Samsung Galaxy Watch Active 4, které nedávno prošly certifikačním procesem u čínské autority 3C. Certifikace odhalila některé specifikace, týkající se nabíjení těchto zařízení.

Hodinky bez nabíječky?

Všechny čtyři modely – Galaxy Watch 4 41 mm (SM-R880), Galaxy Watch 4 45 mm (SM-R890), Galaxy Watch Active 4 39 mm (SM-R860) a Galaxy Watch Active 4 43 mm (SM-R870) - podporují nabíjení výkonem 5 wattů (tj. 5 V a 1 A). To jsou stejné specifikace jako u loňských modelů. To však není to nejzajímavější, co certifikace odhalila.

Ve výpisu vůbec nejsou zmíněny nabíječky, které obvykle procházejí certifikací společně s hodinkami. Je samozřejmě možné, že budou certifikovány samostatně, nicméně nelze vyloučit ani verzi, že je Samsung v balení nových modelů Galaxy Watch vůbec neposkytne.

O chystané řadě chytrých hodinek Galaxy Watch 4 se mluví již několik měsíců. Nedávno kolem nich vzbudilo větší rozruch oznámení, že Samsung použije jako operační systém Wear OS od Googlu. Tato změna by měla odstranit jednu z největších nevýhod vlastního OS Tizen, spočívající v malé podpoře aplikací třetích stran. Očekávat můžeme také spoustu dalších vylepšení včetně lepší výdrže baterie.

Pokud by jihokorejský výrobce nepřiložil do balení nabíječku, bylo by to poměrně velkým překvapením. Takové rozhodnutí se dalo pochopit u telefonu, ale u chytrých hodinek je situace zcela jiná. Zatímco všechny současné nabíječky pro smartphony jsou vybaveny rozhraním USB-C a jsou obecně vzájemně kompatibilní, o nabíječkách pro nositelná zařízení se to rozhodně říci nedá. Uvidíme, jaká bude nakonec skutečnost.