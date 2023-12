Samsung hledá název pro telefon s umělou inteligencí. Zatím vymyslel „AI Phone“, jak originální...

Termín smartphone (alias „chytrý telefon“) se zřejmě vyčerpal. Příští rok má dojít k obrození smartphonů, které budou mít ve své dlouholeté existenci vůbec poprvé vestavěnou umělou inteligence s podporou velkých jazykových modelů. První má s těmito telefony na trh přijít Samsung, konkrétně máme na mysli řadu Galaxy S24, která má být oznámena zhruba za měsíc. A šéf Samsungu oslovil své manažery a řadově zaměstance s úkolem, aby navrhli označení, jak nazývat tyto telefony budoucnosti.



Galaxy S24 Ultra by měl být příští rok průkopníkem umělé inteligence v mobilu. Otázkou však je, jak se těmto zařízením bude říkat. Šéfu Samsungu se příliš nelíbí generické označení „AI Phone“, u něhož by mohl protestovat i Apple...

Prezident MX divize Samsungu, TM Roh, hledá nové označení, které má v budoucnu frefně označovat „chytrý telefon s vestavěnou umělou inteligencí“. Šéf Samsungu ve svém komentáři pro korejský web inews24 zmínil důležitost názvu „iPhone“ pro Apple, a proto hledá podobný název, které by mohlo na první pohled označit obdobně významné zařízení pro Samsung.

Označení „smartphone“ totiž údajně už plně nevystihuje všechny jeho možnosti, a tak se hledá jeho náhrada. Samsung už si v řadě zemí nechal zaregistrovat ochrannou známku na označení „AI Smartphone“ a „AI Phone“, což však mají být spíše jakési „buzzwordy“ (alias „slova, které nic konkrétně neznamenají, ale všichni o nich mluví“), protože se tím má na mysli spíše univerzální zařízení. A myslet se musí i na výslovnost, protože fonetické přepisy slov iPhone | ˈaɪ ˈfoʊn | a AI Phone | ə ˈaɪ ˈfoʊn | jsou prakticky totožné.

Co má umět AI Phone?

Už u současných smartphonů se hovořilo o tom, že mají určitou formu „umělé inteligence“ v podobě hlasových asistentů (Alexa, Google Assistant, Bixby), ovšem až příští rok má dojít na skutečnou umělou inteligenci, která bude provázána se všemi klíčovými součástmi systému.

Z dosud uniklých screenshotů je patrné, že se umělá inteligence postará o tvorbu vlastních tapet, které textově popíšete. Na stávající tapety aplikuje AI portrétní efekt, popř. u tapet dokáže změnit počasí tak, aby odpovídalo počasí v místě, kde se nacházíte. Čekat máme také pokročilou editaci fotek, a to nejen při oddělení předmětu od pozadí, ale také při kombinaci dvou fotek nebo při zakomponování vybraného objektu z jedné fotky do druhé. AI by mělo pomoci i s hovory, v reálném čase překládat hlas protistrany, a nebo třeba potlačit šum. Jedním tlačítkem by mělo dojít k sesumírování textů, např. v poznámkách, a k vypíchnutí několika zásadních bodů.

A to jsme zřejmě jen odkryli špičku ledovce. Samsung navíc oficiální cestou nabídl jen velmi malou ochutnávku v podobě generativní umělé inteligence Gauss. Ta má však speciální moduly, které nemusí být určeny pro telefony, ale třeba pro počítače. Jaký bude kompletní balíček AI funkcí u řady Galaxy S24, tak zatím není jasné.

Jak byste telefon s výrazným využitím umělé inteligence (bez ohledu na značku) nazvali vy? Vyčerpal se už skutečně pojem smartphone? Není s umělou inteligencí stále chytrý, jen o něco chytřejší? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: inews24, GSMarena