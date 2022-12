Sedmičková „áčka“ u Samsungu končí. Nenaplnila očekávání, cena byla příliš vysoká

V řadě Galaxy A od Samsungu je tradičně nejprodávanějším „mainstreamem“ model s pětkou na začátku. I přesto, že letošní Galaxy A53 zůstal za očekáváním, jedním v nejpovedenějších telefonů značky v poměru výkon/cena zůstává loňský Galaxy A52s. Jihokorejci však nabízejí i níže postavená „áčka“ pro méně náročné uživatele, která začínají čtyřkou, trojkou, dvojkou, jedničkou či dokonce nulou. Na opačné straně jsou pak modely začínající sedmičkou, ovšem to je zcela jiná písnička...

V roce 2019 se v prodeji objevil Galaxy A70, který byl zvětšenou verzí Galaxy A50. O rok později přišel na trh Galaxy A71, vloni jej následoval Galaxy A72. Letos se však už na Galaxy A73 nedostalo, Jihokorejci jej začali nabízet jen na vybraných trzích, mezi nimiž Česko nefigurovalo. Stejně jako celá Evropa.



Samsung Galaxy A73 se letos stal jen doplňkovým „áčkem“, s jeho nástupcem se v příštím roce už nepočítá

Jednalo se sice o první model řady Galaxy A se 108Mpx fotoaparátem, díky němuž však z výbavy zmizel teleobjektiv. Telefon měl výkonnější čipset, ale jen proto, že Galaxy A53 dostal mezigeneračně méně výkonný procesor. A s ohledem na cenu bylo jasné, že A73 toho nemá zase až tolik co nabídnout.

V příštím roce se už Samsung do „sedmičkových“ experimentů pouštět nebude, Galaxy A74 totiž vůbec není ve vývoji, čímž dosud nejvyšší „áčková“ větev končí. Podobně, dokonce hned po první generaci, zazdil Samsung původně ještě vyšší zástupce řady A - modely Galaxy A90 a Galaxy A80 se už následovníků nedočkaly.

Analytici očekávají, že se v roce 2023 mezi modely Galaxy A54 a Galaxy S23 vytvoří velká cenová mezera (zhruba mezi cenovými hladinami 12 a 26 tisíc korun), kterou nebude mít Samsung čím zaplnit.

Běžně bychom očekávali, že Jihokorejci v mezidobí představí Galaxy S22 FE či Galaxy S23 FE, ovšem nic takového se podle spekulací nechystá. Doprodávat se tak nejspíš v delším intervalu budou rok a více staré modely, čímž Samsung částečně přejde na produktovou strategii známou od Applu.

Při uvedení řady Galaxy S23 na trh by Samsung mohl výrazněji zlevnit řadu Galaxy S22 a díru v portfoliu tak vcelku jednoduše zaplnit. Ale to je jen jedna z možností. Do oficiální premiéry řady Galaxy S23, která má proběhnout 1. února příštího roku, zbývá už jen necelých šest týdnů.