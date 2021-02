Samsungy řady Galaxy Tab S7 čeká další update. Stylus S Pen se naučí nové kousky

Nestává se moc často, aby zařízení, které jsou na trhu už nějaký ten pátek, dostaly v budoucnu aktualizaci, který by přinesla nějaké opravdu výrazné novinky. Ovšem právě to se brzy stane u tabletů řady Galaxy Tab S7, které začnou více spolupracovat se stylusem S Pen. Prakticky do jakéhokoliv textového pole budete moci přímo vepisovat text, který se automaticky převede do digitální polohy. Nebude na vás tak vždy automaticky vyskakovat klávesnice, v níž byste se museli ručně přepnout na rozpoznávání psaného textu.

V poznámkách Samsung Notes se nově objeví možnost automatického převodu ručně psaného textu do digitální podoby, a to po stisku samostatného tlačítka. Převod podporuje 80 světových jazyků, a protože vychází z jazykové výbavy softwarové klávesnice od Samsungu, můžeme počítat i s podporou češtiny.

Vepisování stylusem S Pen do textových políček:

Poznámky budou navíc lépe spolupracovat při skenování dokumentů, resp. při jejich nafocení fotoaparátem a načtení do poznámek. Do „ofocených“ dokumentů tak stylusem snadno dokreslíte a načrtnete vše potřebné, navíc je můžete přímo sdílet v PDF.

Převod ručně psaného textu do digitální podoby v poznámkách:

Posledním přídavkem bude podpora 360° audia se sluchátky Galaxy Buds Pro. Podle toho, jakým směrem se k tabletu sluchátky natočíte, bude upřednostněn levý nebo pravý kanál, a to včetně efektu „všesměrového“ audia. Softwarová aktualizace s výše uvedenými novinkami se do tabletů řady Galaxy Tab S7 dostane ještě v průběhu 1. čtvrtletí, tedy nejpozději koncem března.

360° audio u Galaxy Tab S7:

