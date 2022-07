Samsungy dostanou oživené prostředí. Společně s Androidem 13 do telefonů dorazí i nadstavba One UI 5.0

Společně s Androidem 13 dorazí do smartphonů od Samsungu i nová verze grafické nadstavby One UI 5.0. Tento fakt byl znám již dříve, ovšem čerstvě jej dokládají první screenshoty grafického rozhraní, které se objeví v připravovaných modelech a časem i v podobě OTA aktualizace u stávajících telefonů řady Galaxy. Jak bude nová podoba systému od Samsungu vypadat, nastínil web 9to5google, jehož redaktoři se dostali k neveřejné betaverzi ROM pro Galaxy S22+ s Androidem 13. Jaké tedy budou ty nejvýraznější novinky?

V prvé řadě dojde k drobnému přepracování notifikační lišty, ikony jsou o něco větší, a změnila se i průhlednost pozadí. Všimnout si můžeme i nového vzhledu samotných notifikací, které začínají výraznou ikonou aplikace, ze které pocházejí. Změnila se i obrazovka pro potvrzení oprávnění, která je se dvěma tyrkysovými tlačítky nově uprostřed displeje.



Největší změna v One UI 5.0? Rozhodně nová nabídka „Bezpečnost a zabezpečení“ v Nastavení

Samsung hodlá přepracovat nabídku Nastavení, přičemž do karty „Bezpečnost a zabezpečení“ přidá položky, které byly až dosud rozesety všude možně. Na jednom místě tak najdete nastavení zamykací obrazovky, účtů, služby Find My Mobile, bezpečnost aplikací, aktualizace aplikací a telefonu, nastavení soukromí a biometriku. V nastavení konektivity se nově objevuje přepínač pro komunikační technologii UWB, kterou můžete v případě potřeby ručně vypnout. Až dosud se zapínala a vypínala na pozadí v případě potřeby bez vašeho jakéhokoliv přičinění.

Napříč nadstavbou lze nově použít zabudovaný OCR (Optical Character Recognition). Texty lze vyextrahovat např. z obrázků, které si prohlížíte v Galerii, a poslat je dále do světa. OCR funguje i u samotné klávesnice Samsung Keyboard a, jak jsme vás již dříve informovali, i u webového prohlížeče Samsung internet.

V sekci Labs se nově objevují dvě nová gesta pro Multidisplej a aplikace otevírající se v oknech. Poznámky Samsung Notes zase bude možné sdílet až se stovkou dalších uživatelů, přičemž změny v dokumentu mají být u všech uživatelů vidět v reálném čase. Podle zdroje se mámě těšit i na rychlejší prostředí s plynulejšími animacemi. Na nadstavbu One UI 5.0 by měla začátkem příštího roku navázat verze One UI 5.1, která by měla přinést ještě větší porci novinek a designových změn. A právě tato varianta by měla běžet u budoucí řady Galaxy S23.

Představení nadstavby One UI 4.1 od Samsungu: