Samsungu unikly dvě chystané skládačky. Fold nabídne S Pen, Flip zase větší displej

Noc z neděle na pondělí byla, co do informačních úniků, vskutku výživná. Samsungu totiž unikl, nejen design připravovaného skládacího hybridu Galaxy Z Fold3, ale také vzhled skládacího véčka Galaxy Z Flip3. Únik prozradil design a částečně i specifikace telefonu. Z uniklých informací je zřejmé, že dvě nové skládačky budou pro Samsung nejdůležitějšími telefony letošního roku.

Samsung Galaxy Z Fold3

Nová generace skládacího hybridu nabídne hned dvě zásadní novinky. Tou první bude poddisplejová selfie kamerka. Galaxy Z Fold3 tak bude vůbec první skládačkou, u které bude selfie kamerka zabudována přímo do skládacího panelu. A to bude skutečně velký skok oproti první generaci Galaxy Fold, která měla obrovský výřez displeje, jenž se u dvojky povážlivě zmenšil do podoby průstřelu. Ve finále tak selfie z vnitřního displeje zmizí úplně.

Druhou novinkou bude dotykové pero S Pen. Dřívější spekulace se sice rozcházely, nyní je jasné, že třetí generace Galaxy Z Fold bude na vnitřním displeji skutečně podporovat dotykové pero. Stylus na fotce vypadá podobně jako externí S Pen určený pro Galaxy S21 Ultra. Můžeme se tedy domnívat, že i tentokrát budete dotykové pero přenášet samostatně. A jeho využití? Stejné jako u aktuálních tabletofonů řady Galaxy Note. Navrch má být možné psát poznámky i v průběhu videohovorů a telekonferencí. Zda bude stylus podporovat i vnější displej, zatím není jasné. Logika však velí, že ano.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold2:

Na třetí fotce můžeme vidět záda skládačky, která se bude pyšnit trojitým foťákem zarovnaným do „semaforu“. Chybět nebude ani přisvětlovací dioda. Princip zavírání má být podobný jako u Huawei Mate X2, v zavřeném stavu tedy bude mezi oběma díly skuteční minimální (ne-li žádná) mezera. A barvy? Podle úniků by se měla novinka nabízet ve stříbrné, černé a také v zelené barevné variantě.