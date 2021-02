Samsungu unikají specifikace Galaxy A52. Prodávat se začne koncem března

Samsung připravuje vydání dalších modelů řady Galaxy A, a konkrétně již příští měsíc by mělo dojít na očekávanou premiéru Galaxy A52. Podle zveřejněných spekulací dostane telefon do výbavy 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením HD+, ovšem stále s 60Hz obnovovací frekvencí. Záda bude zdobit fotomodul se čtyřmi fotoaparáty převzatý z Galaxy A51. Hlavní 64MPx foťák doplní 12MPx širočáč, 5MPx makro a 5MPx kamerka pro rozmazání pozadí.

Výpočetní výkon telefonu dodá Snapdragon 720G doplněný 8GB operační pamětí. Interní úložiště bude mít kapacitu 128 GB. To se však bavíme o LTE verzi telefonu, v případě 5G varianty se bude o výkon starat Snapdragon 750G. Přísun energie zajistí 4 500mAh baterie, kterou dobijete 25 Watty. Do prodeje se má telefon dostat koncem března, a to v modré, fialové, černé a bílé. Cena 5G varianty se má pohybovat okolo 473 dolarů, což dělá zhruba 10 tisíc korun

Toto byl loňský Samsung Galaxy A51:

Zdroj Twitter