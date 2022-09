Samsungu hrozí hromadná žaloba. Polským uživatelům se nepozdává odolnost skládacích displejů

Skupina více než tisícovky zákazníků se v Polsku chystá k hromadné žalobě proti Samsungu. Uživatelé nejsou spokojení s odolností skládacích displejů, resp. se způsobem, jak na jejich stížnosti reagují oficiální servisní centra. Ukazuje se, že případná výměna krycí fólie za novou rozhodně není za počkání, a že si uživatelé musí ještě před odesláním do servisu telefon zálohovat a obnovit do továrního nastavení. A to přesto, že se oprava displeje ani v nejmenším netýká operačního systému.

Hlavní vytýkanou záležitosti chystané žaloby, o které informoval polský server Instalki, je vrchní krycí fólie skládacích displejů, která se může časem začít odlepovat. Tiskový mluvčí Samsungu Polsko k tomu dodává: „Pokud se začne vrchní krycí fólie odlepovat, žádáme uživatele, aby okamžitě navštívili servisní centra a nechali si ji vyměnit zadarmo v rámci platné záruky“. Samsung odolnost fólií vylepšuje prakticky každou generaci skládaček, můžete se však stát, že se objeví špatná várka, nebo se fólie z displeje vlivem běžného používání skutečně částečně odlepí.



Jaká je u Samsungů typická skladba skládacího displeje? Na AMOLED panel nasedá ultratenké sklo a ochranná vrstva. Na ní je z vnější strany přilepena ochranná fólie, jejíž odolnost se generace od generace zvyšuje. I tak však může časem dojít k jejímu částečnému odlepení

Část uživatelů potvrdila, že výměna v jejich případě proběhla rychle, většina však neměla takové štěstí, a jejich poptávka po výměně fólie v rámci záruky byla zamítnuta. Samsung zřejmě zákazníky viní z toho, že si fólii sundali sami, do toho však nevidíme. V těchto případech následuje prakticky vždy negativní komentář na sociálních sítích, a až po něm Samsung k opravě konečně svolí.

Ovšem i výměna v rámci záruky zanechává u uživatelů hořkou pachuť. U první generace skládacího Galaxy Fold američtí uživatelé fólii z displeje odlepovali nevědomky, ovšem svět se za tu dobu dost posunul. Samsung fólii nejdříve schoval pod okolní rámeček, později ji však opět nalepil na displeje tak, že mezi fólií a rámečkem zbývá zhruba jeden milimetr. A navrch přidal varování o zákazu odlepování fólie, které se zobrazí při prvním zapnutí telefonu.

Nejoblíbenější telefony od Samsungu

Další oblíbené telefony od Samsungu

Zda nakonec v Polsku dojde k hromadné žalobě, zatím není jasné. S ohledem na globální medializaci tohoto „problému“ je zřejmé, že jej polská pobočka Samsungu začne řešit urgentně.

A jak je to v Česku?

U českého Samsungu jsme se zeptali na podmínky výměny krycí fólie na displeji skládacího zařízení. V prvním roce je případná první výměna poškozené fólie v servisních centrech Samsungu zdarma, v případně následných výměn je už účtován poplatek. U skládacích véček stojí výměna fólie kolem pětistovky, u skládacích Foldů je to zhruba dvojnásobek.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Flip4: