Samsung zřejmě ukončí řadu pro fanoušky. Posledním výkřikem má být odlehčená LTE varianta Galaxy S21 FE

Samsung odstartoval „fanouškovskou“ podřady FE před dvěma lety. Vůbec prvním telefonem byl úspěšný Galaxy S20 FE, který se nabízí ještě dnes, na něhož však navázal velmi opožděný Galaxy S21 FE. Telefon to na trh stihl jen tak tak před uvedením řady Galaxy S22, a to kvůli nedostatku čipsetů. Telefon by měl být původně oznámen v druhé polovině loňského roku, nakonec to Samsung stihl až v lednu.

Není tedy divu, že kvůli pozdnímu uvedení do prodeje, nejsou prodejní čísla taková, jak se zprvu očekávalo. A je velmi pravděpodobné, že Galaxy S22 FE už se na trh nedostane. Čtvrtý model letošní „eskové“ řady by měl teoreticky nést označení SM-S900, ovšem tento telefon podle zdroje neexistuje, a to platí i o softwaru, jehož vývoj začíná v časné fázi vývoje telefonu.

Samsung tak zřejmě ukončí dvouletý projekt „FE“, což by bylo zklamání pro ty, kteří v řadě Galaxy pravidelně hledají zajímavě vybavený topmodel, který má přeci jen o něco atraktivnější cenovku, než základní trio řady Galaxy S. Samsung zřejmě na vybraných trzích uvede ještě jedno poslední „ef éčko“, a to LTE variantu Galaxy S21 FE. Model s označením SM-G990B2 by měl mít oproti základní variantě nabídnout novější Bluetooth (5.2 vs. 5.0), ale jeho výkon se výrazně zhorší.



Snapdragon 888 má totiž nahradit podstatně horší Snpadragon 720G, což je čipset, který byl součástí loňského Galaxy A52, a běžně jej vídáme u levnějších zařízení značek Xiaomi a Redmi. Na druhou stranu, s tímto čipsetem by mohl stát telefon výrazně méně, zda se však objeví v Česku, je zatím otázkou. Jeho dostupnost zatím potvrzují stránky podpory v Německu, Holandsku a v Belgii. A pokud by se LTE varianta dostala i do Česka, zřejmě by byla její existence, vzhledem k nabízené 5G variantě, pro uživatele dosti matoucí.

