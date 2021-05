Samsung zřejmě u Galaxy S22 Ultra nasadí kontinuální zoom v rozmezí 3-10×

Samsung u nástupce aktuálního topomodelu Galaxy S21 Ultra počítá s velkými změnami teleobjektivu. Zatímco až dosud měly smartphony od Samsungu jeden nebo dva teleobjektivy s fixním optickým přiblížením, u Galaxy S22 Ultra se má objevit fotočip s optikou, která nabídne kontinuální zoom. A to v rozmezí trojitého až desetinásobného optického přiblížení. Informaci do světa publikoval čínský leaker Ice Universe na sociální síti Weibo.

Hlavní výhoda nového periskopického zoomu bude ostrost obrazu u jakéhokoliv zvoleného přiblížení v rozmezí 3× - 10× zoomu. U aktuálního Galaxy S21 Ultra nasadil Samsung dva teleobjektivy s 3× a 10× optickým přiblížením, pokud však uživatelé nastaví např. zoom úrovně 6,5×, skládá telefon fotku za pomocí hlavního snímače a teleobjektivu se základním zoomem. U jeho nástupce by měly být zoomy podobné jako u DSLR foťáků, tedy kvalitní a zaostřené v celém rozsahu zoomu. Podobnou technologii již mezi smartphony nasadilo Sony u Xperie 1 III, jejíž periskop využívá dvě nativní úrovně zoomu (3× a 4,4×).

Budoucí topmodel od Samsungu se skloňuje i kvůli dalším hardwarovým novinkám. Z telefonu by měl zmizet displejový průstřel, který bude nahrazen poddisplejovou selfie. A mohlo by se také jednat o vůbec první Samsung s grafickým adaptérem AMD Radeon, který bude zakomponován do připravovaného Exynosu 2200. Představení řady Galaxy S22 se očekává hned zkraje příštího roku.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra: