Samsung zřejmě ladí zcela novou konstrukci. Dočkat bychom se mohli rolovačky či skládacího tabletu

Samsung má v současné době dvě hlavní linie „skládacích“ produktů, a to véčkový Flip a hybridní Fold. Zdá se však, že se k těmto dvěma typům brzy připojí nová skládací koncepce. Prozrazují to uniklé kódové názvy chystaných skládaček nové generace od Samsungu, které se dostanou na trh ve druhé polovině roku.

Kódové označení B4 je spjato s řadou Galaxy Z Flip. B je zkratkou slova „Bloom“, což je známé kódové označení první generace véčka. Z toho tedy vyplývá, že chystaný B4 je vlastně Galaxy Z Flip4. A protože se aktuálnímu Galaxy Z Fold3 ještě před představením neříkalo jinak, než kódovým názvem Q3, chystaný Q4 nebude nic jiného, než Galaxy Z Fold4.

Zařízení s kódovým označením N4 však bude v portfoliu Samsungu úplnou novinkou, byť si zařízení první generace zcela jistě přivlastní číslovku čtyři. To proto, aby novinka mezi ostatními skládačkami nevypadala nějak zastarale. Jednat by se tak mohlo o smartphone s rolovacím displejem, jehož koncept Rollable Flex už displejová divize několikrát ukazovala, nebo nadvakrát skládací smartphone.

Do prodeje by se však mohl dostat i skládací tablet. Ten už Samsung ukázal již dříve, a u jeho konceptu použil označení Flex Note. Podle zdroje se však toto zařízení, ať už bude jakékoliv konstrukce, dostane na trh jen ve velmi omezeném počtu. Má se spíše jednat o důkaz, že jej Samsung dokáže vyrobit a dostat na trh, nežli o zařízení, které se má prodávat v milionech kusů. Máme na něj nahlížet jako na dříve uváděné modely Galaxy Round, Galaxy Note Edge či jako na první generaci Galaxy Fold, který se do Česka dostal až s odstupem času.

Taková má být budoucnost OLED displejů od Samsungu:

Zdroj Galaxyclub