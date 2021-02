Samsung zřejmě chystá nástupce Galaxy S20 FE. Specifikace si půjčí z řady S21

Samsung zřejmě již brzy naváže na úspěch loňského Galaxy S20 FE, vypadá to totiž, že jihokorejci připravují model s označením SM-G990B, který by se měl ve finále nazývat Galaxy S21 FE. Telefon si půjčí specifikace z modelů Galaxy S21 a Galaxy S21+, a protože se bude jednat o smartphone „pro fanoušky“, není vyloučen návrat microSD karet. A kdo ví, možná se dočkáme i nabíječky...

O telefonu se toho zatím noc neví, pouze to, že bude podporovat sítě 5G, které by mohl opět zajistit čipset od Snapdragonu, a také to, že bude k dostání se 128 nebo 256GB úložištěm. V novince poběží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1, a do prodeje se dostane ve stříbrné, růžové, fialové a také v bílé. Na trh však dvakrát spěchat nebude, základní trio řady Galaxy S21 je v prodeji teprve čtrnáct dní, takže můžeme FE verzi očekávat až ve druhé polovině letošního roku. A do té doby bychom se měli k telefonu průběžně dozvědět další zákulisní detaily.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 FE:

Zdroj Sammobile