Samsung zaznamenal rekordní první čtvrtletí, prodeje smartphonů vzrostly

Firma Samsung Electronics dnes oznámila finanční výsledky za první tři měsíce letošního roku. Celkové konsolidované příjmy dosáhly 65,39 bilionu KRW (přibližně 1,269 bilionu Kč), což je meziroční nárůst o 6 % a současně rekord za první čtvrtletí. Provozní zisk se zvýšil o 4 % z předchozího tříměsíčního období na 9,38 bilionu KRW (přibližně 182 miliard Kč), a to zejména díky zvýšeným prodejům smartphonů, které vyrovnaly nižší příjmy z polovodičů a displejů.

Zatímco v jiných čtvrtletích táhly prodeje Samsungu zejména displejové panely a polovodiče, uplynulé čtvrtletí patřilo smartphonům. Samsung se mohl opřít o zvýšené prodeje Galaxy S21, vyšší zájem byl patrný i u masově prodávaných modelů telefonů, tabletů, notebooků a u nositelností. Ve druhém čtvrtletí Samsung očekává, že se pod finanční výsledky výrazněji podepíší nová „áčka“, jenže Jihokorejci současně předpovídají i nedostatek některých komponent, a to by mohlo znamenat i horší finanční výsledky. Výpadek by však v Q2 měly vyrovnat právě polovodiče.



Prodeje a provozní zisk jednotlivých divizí Samsungu za letošní 1. čtvrtletí, včetně meziročního a mezičtvrtletního srovnání. CE – divize spotřební elektroniky, IM – divize IT & Mobile Communications (smartphony jsou vedeny zvlášť), DS – polovodiče a displeje

Druhá polovina roku se má nést ve znamení růstu prodejů řady Galaxy S a v „popularizaci“ skládacích zařízení. Současně dojde na premiéru nových 5G telefonů, které mají být cenově konkurenceschopné. Všeobecně očekáváme, že Samsung začne postupně nabízet stále levnější a levnější 5G zařízení, což by mohlo vyvrcholit právě ve druhé polovině roku.

Zdroj: Samsung News