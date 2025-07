Samsung začne koncem července mazat neaktivní účty. Pokud o něj nechcete přijít, stačí se přihlásit

Digitální svět není tak neměnný, jak se někdy tváří. I velcí hráči čas od času potřebují uklidit. Tentokrát se k takovému kroku odhodlal Samsung. Pokud tedy máte u této jihokorejské firmy účet, který jste déle než dva roky nepoužili, měli byste zbystřit. Od 31. července 2025 totiž Samsung začne takové neaktivní účty mazat.

Důvodem je ochrana dat uživatelů, kteří své účty dlouhodobě nevyužívají. Často se totiž stává, že zapomenuté účty zůstávají bez dozoru a mohou být zneužity. Mazání neaktivních účtů zároveň uvolní kapacitu na serverech a sníží riziko úniku citlivých údajů.

Jak zachránit účet Samsung před smazáním?

Co přesně znamená „neaktivní“? Rozhodující jsou právě dva roky bez jakéhokoli přihlášení či jiné aktivity. Pokud tedy váš účet u Samsungu zahálel déle než 24 měsíců, ocitá se v ohrožení. A pozor: smazáním účtu přijdete i o všechna k němu vázaná data. Ta mohou zahrnovat zálohy v Samsung Cloud, uložené platební metody v Samsung Wallet, historii nákupů v Galaxy Store a další data. Jednou smazaný účet a data k němu přidružená již nebude možné obnovit.

Záchrana je naštěstí poměrně jednoduchá. Stačí se do účtu Samsung přihlásit před kritickým datem, tedy nejpozději do konce července. Tímto krokem dáte systému najevo, že s účtem stále počítáte, a on jej opět označí jako aktivní.

Není tedy třeba provádět žádné složité operace, postačí přihlášení prostřednictvím telefonu, tabletu, televize nebo webového rozhraní. K „aktivaci“ účtu stačí jakákoli aktivita, tedy nejen přihlášení, ale i použití služby nebo zařízení s tímto účtem. Existuje několik výjimek, jako jsou rodinné účty nebo účty, které využily věrnostní body Samsung Rewards nebo provedly nákupy na Samsung.com.

Samsung uklízí na serverech

Samsung rozesílá na e-mailové adresy spojené s neaktivními účty upozornění, ale doporučujeme na to nespoléhat. Pokud totiž k účtu máte přiřazenou e-mailovou schránku, kterou také aktivně nevyužíváte, mohlo by vám toto důležité oznámení uniknout. E-maily informující o této změně jsou oficiální a nejedná se o podvodné phishingové zprávy, jak se někteří příjemci zpočátku obávali.

Možná si teď kladete otázku, proč by vás měl starý účet u Samsungu vlastně trápit. Odpověď je jednoduchá: protože je vstupní branou do celého ekosystému. Bez něj se neobejdete při stahování aplikací z Galaxy Storu, při využívání cloudového úložiště Samsung Cloud, nebo třeba při synchronizaci dat z aplikací jako Samsung Health či Galaxy Wearables.

Nejde o žádnou ojedinělou akci, podobnou politiku „čištění“ starých a nepoužívaných účtů zavedl před časem například Google. Berte to tedy jako užitečný impuls k malé inventuře ve vašich digitálních životech. Projděte si, jaké online účty kde vlastně máte a zda je ještě aktivně využíváte. A pokud o ten svůj u Samsungu stojíte, víte, co máte dělat – stačí se jednoduše přihlásit. Čas na to máte do 31. července.