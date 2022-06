Samsung Wallet. Jihokorejci mají vlastní mobilní peněženku, její dostupnost je však žalostně omezená

Samsung po letech konečně připravil systémovou aplikaci, která umožní do telefonu ukládat, jak platební karty a hesla, tak elektronickou podobu dokladů či třeba letenky. Aplikace Samsung Wallet vstala z popela aplikací Samsung Pay a Samsung Pass, přičemž v sobě integruje všechny jejich dosud nabízené funkce.

Aplikace Samsung Pass mimo to nabídne i speciální sekci Digital Assets, ve které budou uloženy kryptoměny, a také si do aplikace bude možné přidat např. studentské průkazy, dárkové karty, potvrzení o očkování či kartičky, které vás opravňují ke členství, např. do fitcentra, knihovny, apod. Do aplikace bude možné navíc přidat i digitální klíče pro vstup do domu nebo pro odemknutí auta. V současné době se počítá s podporou vybraných modelů značek BMW, Genesis a Hyundai. Do aplikace půjde uložit i Boarding Pass, a to v rámci tzv. Early Access, a to jen od letecké firmy Korean Air.



Do peněženky Samusng Wallet si uložíte i Boarding Pass, zatím však jen ten od Korean Air

Je vidět, že Samsung Pass je pouze začátek, brzy do něj přibude podpora letenek od jiných leteckých společností, stejně jako odemykání aut dalších značek. V současné podobě je však Samsung Wallet trochu omezená, což se odráží i v globální dostupnosti aplikace. Aktuálně je aplikace k dispozici pouze v šesti státech světa, a to ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Velké Británii a také v USA. Kdy, a zdali vůbec se aplikace dočkáme i v Česku, zjišťujeme u české pobočky Samsungu.

Samsung se při tvorbě vlastní peněženky inspiroval u Googlu:

Jihokorejský výrobce však své řešení představil až po Googlu, který letos v květnu oznámil svou vlastní Google Wallet. A něco nám říká, že právě toto řešení by mohlo být mainstreamové, zatímco Samsung zůstane jen na vybraných trzích, mezi nimiž Česko nefiguruje. Ostatně, nebylo by to poprvé, např. platby Samsung Pay se do Česka nikdy nedostaly. Jakmile budeme mít informaci o možné dostupnosti Samsung Wallet v ČR, budeme vás informovat.

Zdroj: Samsung News