Samsung vyztuží ochranu smartphonů. Message Guard zkontroluje všechny příchozí fotografie

Samsung u svých smartphonů už delší dobu používá platformu Knox, která zaručuje ochranu proti tzv. „zero-click“ útokům, které mají za cíl krádež vašich uživatelských dat. Tyto škodlivé kódy většinou dorazí do telefonu v podobě neznámé přílohy, která po otevření převezme kontrolu nad zařízením. Už dříve tato kontrola fungovala pro hudbu a video, nově se k ní přidává ochrana proti fotografiím.

Message Guard je tak jakýsi „sandbox“, který zajišťuje, že fotografie, které na váš telefon dorazí, je absolutně bezpečná. Telefon fotografii v rámci uzavřeného prostředí analyzuje bit po bitu, a ukáže vám ji v systému až tehdy, kdy funkce nezjistí žádný bezpečnostní problém. A pokud dojde analýzou k závěru, že je přijatá fotografie nebezpečná, nedojde k žádnému útoku.

Samsung Message Guard podporuje ochranu před soubory typu PNG, JPG, JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP a WBMP. Aktuálně funguje ochrana v aplikaci Zprávy od Googlu a od Samsungu, ostatní aplikace třetích stran budou podporovány až po patřičné firmwarové aktualizaci v průběhu letošního roku.



Platforma Knox. Vrstva Message Guard je úplně nahoře a chrání telefon před tzv. „zero-click“ zneužitím

Funkce je v současné době k dispozici v řadě Galaxy S23, postupně se však funkce dostane i do starších modelů řady Galaxy. Funkce je součástí aktualizace telefonů na nadstavbu One UI 5.1, která už do některých dřívějších telefonů dorazila. Uživatelé si však stěžují na rychlejší vybíjení baterie, které zřejmě způsobuje klávesnice Samsung Keyboard. Je to možné, že se v případě eskalace dalších problémů uchýlí Samsung k dočasnému pozastavení updatů. A to by znamenalo i opožděnou dostupnost funkce Message Guard.

Message Guard – blokace závadných příchozích fotografií:

