Samsung vysvětluje výhody Smart-ISO Pro u foťáku Galaxy S21 Ultra

Samsung na svém posledním videu vyzdvihuje funkci Smart-ISO Pro, která se vůbec poprvé dostala do fotoaparátu u Galaxy S21 Ultra. Konkrétně je součástí 108MPx snímače ISOCELL GN3. Základní Smart-ISO dokáže při pořízení fotografie automaticky vybrat hodnotu ISO (tj. světelná citlivost), jenže fixně zvolená hodnota může být problematická. Zejména při scénách, na kterých jsou současně hluboké stíny a také výrazně prosvětlená místa. Špatně zvolené ISO může vést i ke ztrátě detailů.

Samsung snímač obohatil o funkci Smart-ISO Pro, která využívá princip DCG (Dual Conversion Gain), díky němuž má senzor dvě základní hodnoty ISO, a to pro focení v dobrém a spatném světle. Při vyfocení snímku se aplikuje nejprve nízké ISO a následně vysoké ISO, přičemž obě fotografie jsou následně složeny dohromady. Vysoké ISO ze stínů vytáhne detaily a zachová barvy, zatímco nízké ISO zajistí barevnou věrnost, která by mohla zmizet kvůli zvýšené saturaci. Ve finále si tak Samsung při kompletaci finální HDR fotografie vezme to nejlepší z obou světů.

Samsung vysvětluje princip funkce Smart-ISO Pro:

DxOMark si však zatím s celkovým hodnocením fotoaparátu Galaxy S21 Ultra dává pořádně na čas, redakční recenzi Ultry, včetně ukázkových fotografií a našeho hodnocení fotoaparátu, si můžete přečíst zde.