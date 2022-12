Samsung vykoupí váš starý mobil. Při nákupu skládaček Z Flip4 a Z Fold4 dá slevu až 5000 Kč

Samsung znovu oprášil oblíbenou akci výkupu starého telefonu a současného poskytnutí bonusu na nákup nového zařízení. Tentokrát jsou zvýhodněny skládačky, tzn. modely Samsung Galaxy Z Flip4 a Samsung Galaxy Z Fold4, a to až o 5000 Kč. Akce platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2022.

Výkup se přitom netýká pouze starších smartphonů Samsung, ale i telefonů (a dokonce i chytrých hodinek) jiných značek, které jsou nebo byly v Česku prodávány v oficiální distribuci. Jaké smartphony lze odprodat, za jakou výkupní cenu a jak vysoký bonus k němu Samsung přidá na nákup uvedených skládaček, zjistíte po registraci na stránkách www.novysamsung.cz. Technicky pro Samsung zajišťuje výkupy síť prodejen Mobil Pohotovost.

Samsung vaše staré zařízení nacení a podle jeho stavu vám nabídne finální výkupní cenu. Pokud si rovnou zakoupíte telefon Samsung Galaxy Z Flip4, získáte bonus v hodnotě 3500 Kč, v případě koupě Galaxy Z Fold4 činí bonus 5000 Kč. Bonus lze využít i na nákup chytrých hodinek Galaxy Watch5 nebo Galaxy Watch5 Pro, v tomto případě ve výši 3000 Kč. Pro starý telefon si Samsung sám přijede, stačí si přes zmíněné internetové stránky objednat jeho přepravu.