Samsung vydal další betu Androidu 12 s One UI 4.0. Přináší schémata Material You a RAM Plus

Samsung vydal další betaverzi Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.0, kterou si mohou vyzkoušet testeři z Číny, Německa, Indie, Polska, Jižní Koreje, USA a Velké Británie. I přesto, že pro uživatele smartphonů řady Galaxy S21 z Česka není betaverze dostupná, stojí za to se podívat na funkce, které do prostředí od Samsungu postupně přibývají.

V nejnovější betaverzi přibyl systém schémat Material You, které si vezme barvy systémových nabídek automaticky z tapety aplikované na pozadí. Další novinkou je virtuální paměť RAM Plus o kapacitě 4 GB, která doplní operační paměť telefonu. Zatím to tedy vypadá, že 4GB virtuální paměť bude „povinně“ součástí nadstavby One UI 4.0, a to u topmodelů řady Galaxy S, Galaxy Note a Galaxy Z. Další novinkou je režim pro vylepšení zvuku při videovolání, upravená systémová klávesnice či vylepšený boční panel Edge.

V rámci testovací laboratoře od Samsungu už běží Android 12 i na skládacím Galaxy Z Fold3, takže je velmi pravděpodobné, že Samsung brzy rozšíří dostupnost betaverze i na své skládačky a starší telefony, např. na řady Galaxy S20 a Galaxy Note20. A to bude poslední krok před tím, než budou oficiální cestou v řadě Galaxy zahájeny aktualizace na Android 12.

Aktuální nadstavba One UI 3, která se zřejmě brzy výrazně promění:

Zdroj Phandroid