Samsung vsadí vše na skládačky. V příštím roce chce vyrobit dvojnásobek ohebných displejů

Samsung chce i v příštím roce ještě výrazněji rozšířit svou působnost na trhu se skládacími zařízeními, kde v současné době prakticky dominuje. Jihokorejský výrobce chce více než zdvojnásobit počet vyrobených skládacích OLED displejů s UTG sklem. Zatímco letos jich má vyrobit, resp. dodat do koncových zařízení, 8,1 milionů (podíl na trhu skládaček tak bude činit 91 procent!), v příštím roce má toto číslo vzrůst na 18 milionů.

Analytici odhadují, že by Samsung mohl letos na trh dodat 6,5 až 7,3 milionů skládacích Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3, tedy za předpokladu, že bude mít jihokorejský výrobce výtěžnost výroby displejů mezi 80 až 90 procenty. Pokud by v obdobných číslech výrobce pokračoval i v příštím roce, dostal by se 14 až 16 milionů vyrobených kusů. Od Samsungu sice displeje odebírají i někteří čínští výrobci, drtivá část produkce však patří modelové řadě Galaxy.

Podle jihokorejského zdroje si Samsung dominanci na poli skládacích zařízení zajistí i příští rok, protože Apple prý se svou skládačkou stále vyčkává. Huawei odebírá displeje od čínské firmy BOE, která vyvíjí vnitřní 6,8" skládací displeje a 8" vnější skládací panely. Stejná firma společně s Visionoxem dodává skládací displeje Honoru, který má svou skládačku představit do jednoho roku. V Číně se skládacími displeji koketuje i firma CSOT, ovšem zatím jen ve velmi malém měřítku.

Představujeme skládací Samsungu Galaxy Z Flip3:

Zdroj Thelec