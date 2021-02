Samsung Víkend. U speciálního balíčku telefon + tablet uštříte téměř osm tisíc

Samsung si v průběhu valentýnského víkendu připravil na svém webu prodejní akci Samsung Víkend, v rámci které jsou k dispozici za akční cenu produkty různých kategorií s logem Samsung. Nás však zajímají převážně mobilní technologie, a tak vás odkážeme na dvě probíhající slevy. Smartphony Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra 5G jsou dočasně k dispozici s pětitisícovou slevou. Základní model tak stojí 19 990 Kč, vybavenější sourozenec zase 29 490 Kč.

Samsung na tento víkend připravil i speciální balíček smartphonu a tabletu. Pokud si na e-shopu výrobce pořídíte Galaxy M51 (cena 10 490 Kč) a k němu do košíku přidáte tablet Galaxy Tab S5e Wi-Fi (10 990 Kč), stačí přidat promokód P5O5RUQZV, a celou objednávku budete mít za 13 490 Kč. Oproti samostatnému nákupu obou zařízení ušetříte téměř osm tisíc. Obě akce platí od 12. do 14. února, popř. do vyprodání zásob. Kompletní valentýnskou nabídku od Samsungu naleznete zde.

Redakční představení Samsungu Galaxy M51: