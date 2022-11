Samsung vás vezme do Kybrna. A naučí vás tam, jak se chránit před nejčastějšími kybernetickými hrozbami

Nejkrásnější město Brno (redakce MobilManie sídlí v Brně – pozn. red.) se stalo předlohou fiktivního města Kybrno. Do něj zavede studenty středních škol v rámci interaktivního vzdělávacího programu Samsung ve spolupráci se spolkem Fakescape a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Během workshopů si studenti na tabletech a telefonech od Samsungu vyzkoušejí, jaké bezpečnostní nástrahy na ně ve virtuálním počítačovém světě mohou číhat.

Samsung na akcích prezentuje zejména svoji zabezpečenou platformu Knox a naučí uživatele pracovat s nástroji, jako je Samsung Pass, Zabezpečená složka a s dalšími užitečnými aplikacemi. Kromě toho se studenti dozvědí, jak se bránit před aktuálními bezpečnostními hrozbami na internetu a proč je leckdy užitečné přečíst si smluvní podmínky služeb a sociálních sítí, i když jsou zdlouhavé a nudné.

Program Kybrno je určen studentům 8. a 9. tříd základních škol a 1. až 4. ročníků středních škol. Workshop trvá 90 minut a primárně je určen do hodin informatiky. Workshopy se dosud uskutečnily na 15 školách a zúčastnilo se jich 784 žáků. Školy, které by se chtěly do programu zapojit, mohou kontaktovat organizátory. Na workshop naváže online kurz, který bude znalosti žáků dále rozvíjet. Ten bude dostupný i pro širokou veřejnost a může tak sloužit jako školení pro úředníky, pracovníky nemocnic a dalších institucí.