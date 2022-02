Samsung v nadstavbě One UI 4.1 změnil chování virtuální RAM. Můžete ji nastavit jinou kapacitu, než 4 GB

Samsungy řady Galaxy S22 dostaly do výbavy zajímavou funkci, která je úzce spjata s grafickou nadstavbou One UI 4.1. I u aktuální řady topmodelů Samsung vsadil na doplňkovou virtuální operační paměť, kterou nazývá RAM Plus. A zatímco u dřívějších modelů byla její kapacita fixní, nově si můžete vybrat, jak velkou virtuální RAM chcete u telefonu použít.

V Nastavení - Péče o baterii a zařízení - Paměť - RAM Plus si můžete navolit kapacitu doplňkové virtuální paměti, která se „ukousne“ z interního úložiště. Samsung dává nově na výběr mezi 2, 4, 6 a 8 GB. Při každé změně kapacity RAM Plus je vyžadován restart telefonu. Galaxy S22+ si tak může teoreticky sáhnout až na 16GB RAM (8 GB fyzické + 8 GB virtuální), a polovina z této kapacity bude určena pro přednačítání aplikací.

Protože je virtuální RAM navázána čistě na software, očekáváme, že společně s updatem na nadstavbu One UI 4.1 se ji s odstupem času dočká i řada Galaxy S21 od Samsungu. U loňských topmodelů je totiž kapacita RAM Plus pevně nastavena na kapacitu 4 GB. První pohled na Samsungy Galaxy S22 si můžete přečíst zde.

Představujeme řadu Galaxy S22 od Samsungu: