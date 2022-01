Samsung v Evropě uspíší aktualizace firmwaru. Celý kontinent by měl spadat pod jeden univerzální CSC kód

Samsung v Evropě začíná s pomalou změnou pravidel pro aktualizaci telefonů, a profitovat by z toho měli koncoví uživatelé. Až dosud Samsung pro každý trh či pro telefony od operátorů používal vlastní kód CSC (Country Specific Code). A to v praxi znamenalo, že si telefon v Česka mohl „sáhnout“ pouze na aktualizaci, která pro něj byla přímo určena (kódy XEZ, VDC, O2C a TMZ, viz tabulka níže).

V praxi se tak nových updatů v Evropě dočkaly nejdříve zahraniční modely (např. v Německu) a až s odstupem času se update propracoval do Česka. Samsung však již delší dobu nabízí software s variabilní konfigurací, a tak bylo jen otázkou času, než nastane kýžená změna. V současné době si totiž telefon řady Galaxy dokáže, podle vložené SIM karty, při nastavování a následném restartu stáhnout specifické součásti a aplikace systému, které jsou v systémové ROM předchystány pro jednotlivé operátory. Dělit firmware na spoustu malých regionů tak prakticky postrádá smysl.

Ukázkové CSC kódy: XEZ - český volný trh

VDC - Vodafone CZ

O2C - O2 CZ

TMZ - T-Mobile CZ

DBT - německý volný trh

XEO - polský volný trh

TMS - slovenský volný trh

EUX - univerzální evropský CSC kód

Samsung již v loňském roce začal do Evropy dodávat testovací firmware s univerzálním CSC kódem EUX, který se v jednu chvíli může distribuovat prakticky po celé Evropě. A na stejném principu by měly v letošním roce a v „ostrém“ provozu fungovat aktualizaci nových „áček“ a chystané řady Galaxy S22. Samsung už, tedy podle zdroje, pro Evropu nevyvíjí specifické varianty firrmarů pro Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A53 a Galaxy S22, nýbrž pouze jednu variantu pod kódem EUX.

Samsung láká na premiéru řady Galaxy S22:

Tato změna by měla přinést daleko rychlejší distribuci firmwaru na evropském kontinentu, Samsung navíc ušetří na vývoji a testování desítek až stovek různých konfigurací, přičemž uživatelé se mohou teoreticky dočkat i toho, že beta testování nových verzí Androidu nebude omezeno jen na některé země Evropy, ale mohlo by být k dispozici rovnou v celé EU. Zatím však není jasné, zda budou do EUX spadat i telefony od operátorů, nebo Samsung operátorské verze firmwaru i nadále zachová.

Bude Samsung v Evropě aktualizovat stejným tempem, jako Apple iPhony?

Zda se tyto informace potvrdí, bude jasné krátce po premiéře nové „eskové“ řady od Samsungu, která se uskuteční 9. února.

Zdroj Galaxyclub Via Sammobile