Samsung v Česku brzy spustí placení hodinkami. U Galaxy Watch4 bude fungovat Google Pay

Pokud se máme bavit o tradiční bolístce hodinek od Samsungu, je to absence bezkontaktních plateb. V době, kdy v Česku již delší dobu funguje Apple Pay nebo třeba Garmin Pay, zůstával Samsung tvrdošíjně věrný svému vlastnímu řešení Samsung Pay. A ostatně neměl ani na výběr, protože u hodinek s Tizenem nebyla jiná možnost. Za poslední roky však šance, že by se tato služba dostala i do Česka, postupně pohasínala. Samsung však přišel se záložním plánem, který nese ovoce. Již koncem srpna si v Česku zaplatíte s hodinkami Galaxy Watch4!

Samsung u příležitosti premiéry hodinek na novém systému Wear OS, který nese oficiální označení Wear OS Powered by Samsung, potvrdil, že společně se startem hodinek (27. srpna), budou v Česku spuštěny mobilní platby Google Pay! A to je pro uživatele hodinek od Samsungu dobrá a špatná zpráva zároveň. Pokud se díváte po nových modelech, jsou platby ze zápěstí vítaným bonusem, pokud používáte starší hodinky řady Galaxy, je zřejmé, že u nich platby nikdy nebudou k dispozici.

Samsung by musel nejprve aktualizovat své starší hodinky běžící na Tizenu, což se v tuto chvíli jeví jako velmi nepravděpodobné. Stávající majitelé hodinek od Samsungu tak mohou k placení využít jen neoficiální cestu, a to prostřednictvím platební karty Curve. Ovšem, i toto řešení jsme vám ukazovali již před delší dobou, takže je možné, že přidání karty do hodinek už nefunguje, resp. není zaručeno, že placení přes Curve nebude ukončeno ze dne na den...

Používáte jiné hodinky s Wear OS a zajímá vás, zda budou platby Google Pay spuštěny u stávající verze systému, ve Wear OS 3 nebo jen u hodinek od Samsungu? Zeptali jsme se v českém Googlu a máme jasno v tom, že Google Pay budou podporovat všechny hodinky s NFC a systémem Wear OS 2.15 a novějším. Přesné datum aktivace funkce však Google nesdělil. Je však možné, že Samsung dostane na bezkontaktní platby dočasnou exkluzivitu, a že se zbývající značky chytrých hodinek dočkají až později. Je to však jen naše domněnka, uvidíme, jak se to s hodinkovými platbami v Česku nakonec vyvrbí...

První pohled na dvojici hodinek řady Galaxy Watch4: