Samsung už má také svoje Watch Ultra. Prémiové titanové hodinky mají tlačítko navíc a smějí do moře

Samsung má odpověď na hodinky Apple Watch Ultra, konkurovat jim bude modelem Galaxy Watch Ultra. Hodinky se vymykají ze zaběhnutého standardu hned v několika ohledech. Jedná se o první hodinky od Samsungu, které můžete vzít do slané vody. Splňují odolnost 10 ATM, a do hranatého těla se dostal, nejen kruhový displej, ale také velká baterie nebo třetí doplňkové tlačítko.



Tři barevné varianty Samsung Galaxy Watch Ultra

Souběžně oznámená sedmá generace „klasických“ hodinek Galaxy Watch7 pak s Ultrou sdílí safírové sklo, stejný procesor nebo inovované snímače na vnitřní straně hodinek. Portfolio Samsung hodinek v Česku doplní odlehčený model Galaxy Watch FE, který si odbyl svou premiéru už v červnu.

Dostupnost a cena: Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm stříbrná, šedá, bílá

17 499 Kč Samsung Galaxy Watch7 40mm zelená, krémová

Bluetooth – 7 999 Kč

LTE – 8 999 Kč Samsung Galaxy Watch7 44mm zelená, stříbrná

Bluetooth – 8 699 Kč

LTE – 9 999 Kč Samsung Galaxy Watch FE černá, růžová, stříbrná

Bluetooth – 4 999 Kč Samsung Galaxy Buds3 černá, bílá

4 499 Kč Samsung Galaxy Buds3 Pro černá, bílá

6 199 Kč U chytrých hodinek je v rámci předprodeje (do 24.7.) bonus k výkupu stávajícího zařízení 2 000 Kč, u Watch Ultra je navýšený na 3 500 Kč. Při současném pořízení dvou produktů se započítá sleva na úrovni 10 %, při třech produktech je patnáctiprocentní. Samsung bude nabízet i slevy pro studenty. Při předobjednání sluchátek řady Buds3 dostanete zdarma ochranné pouzdro na jejich krabičku.

Společně s hodinkami byl představen i chytrý prsten Galaxy Ring, nová generace skládacích zařízení a také sluchátka Galaxy Buds3 a Buds3 Pro, o nichž se dočtete na konci článku. Designově, zvláště v bílé barvě, připomínají svým pojetím sluchátka AirPods od Applu. Jeden model je koncipovaný jako otevřený, druhý jako uzavřený.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra způsobily stejný rozruch, jako v případě premiéry první generace Apple Watch Ultra. Jejich uvedením se souběžně oznámené Watch7 stávají hodinkami pro „běžné sportovce“, zatímco Ultra cílí na profesionály. Samsung se povedla sázka na robustní design, i přesto, že vsadil kruhový displej do hranatého těla, vypadají hodinky daleko mohutněji, než zmiňovaný konkurent od Applu.



Robustní hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra v bílé barevné variantě

I na úzkém zápěstí však hodinky nepůsobí nijak přerostlým dojmem a dokážu si představit jejich běžné každodenní nošení. Vyzdvihnout musíme perforovaný řemínek, pod níž se zápěstí tak rychle nezapotí i rychle odnímatelné řemínky, které snadno vyměníte za druhý.

Tělo hodinek je vyrobeno z titanu (Grade 4) a podporuje zvýšenou odolnost 10 ATM, IP68 a americký armádní standard MIL-STD810H. Hodinky jsou navrženy do extrémních teplot (-20°C až 55°C), pracují v nadmořské výšce -500 až 9 000 m.n.m., a jsou vůbec první hodinky od Samsungu, se kterými můžete i do slané vody. Obligátní dvojici bočních tlačítek doplňuje třetí, které je sice otočné, ale hodinky na něj nereagují. Na stisk nebo dvojitý stisk si můžete namapovat otevření cvičení, spuštění stopek, baterie nebo vodního zámku.

Do 47mm hranatého těla se zaoblenými rohy (47,1 x 47,4 x 12,1 mm, váha 61 gramů) se dostal 1,5" Super AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pix a jasem až 3 000 nitů. Podporuje režim Always On, jeho ochranu zajišťuje safírové sklíčko. Fyzická otočná luneta bohužel chybí, a tak se musíte spolehnout na tu virtuální jako u Galaxy Watch5 Pro.

Samsung však Ultru s těmito hodinkami nechce srovnávat, byť baterii mají obě modely hodinek totožnou. Má kapacitu 590 mAh a při běžném používání vydrží na jedno nabití až 60 hodin, tedy dva a půl dne. V režimu úspory energie je to až 100 hodin. Výkon u hodinek zajišťuje pětijádrový 3nm procesor Exynos W1000 s 2GB operační pamětí a se 32GB úložištěm. Do výbavy se dostala i duální GPS, která slibuje přesnější lokalizaci, nebo práce s GPX soubory tras.



Detaily robustního těla hodinek Galaxy Watch Ultra

Měření má pod palcem vylepšený BioActive Sensor, který doplňuje teploměr, akcelerometr, gyroskop, a geomagnetický a světelný senzor. Ten dokáže např. u hodinek automaticky nastavit černo-červenou noční podobu ciferníku. Hodinky jako takové počítají kroky, měří srdeční tep a okysličení krve, evidují spánek, natočí EKG, změří krevní tlak, zjistí tělesnou kompozici nebo prozradí složení těla.

Navíc je tentokrát skóre energie, které vám ukáže, jak na tom jste po fyzické a psychické stránce nebo Funkční prahový výkon, k němuž ale potřebujete samostatné měřidlo. V sekci Labs si aktivujete i Index AGEs, který poskytuje informace o metabolickém zdraví. V tuto chvíli se však zatím jedná o experimentální funkci. Samozřejmostí je pokročilá detekce cvičení, část z nich hodinky rozeznají automaticky. Novinkou je zde. tzv. multisportovní měření (triatlon, duatlon, akvatlon či vlastní kombinace) nebo porovnání minulého a aktuálního výkonu v reálném čase

Pokud budete hodinky nosit společně s prstenem Galaxy Ring, získáte přesnější naměřené údaje, zejména ty, které se týkají spánku. Prsten z toho bude zase profitovat s delší výdrží na jedno nabití, konkrétně zhruba o třetinu. Uvnitř hodinek běží grafická nadstavba OneUI Watch poslední generace.

Samsung Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 pokračují v mírné evoluci loňského modelu, přesto je pojí řada specifikací s výše zmíněnou Ultrou. Hodinkám chybí fyzická luneta, displej kryje safírové sklo, mají stejný procesor, operační paměť, úložiště, snímač na vnitřní straně i konektivitu. Hodinky se nabízí se 40 nebo 44mm hliníkovým tělem. V prvním případě dostaly hodinky 1,3" AMOLED displej s podporou Always On, v případě druhém je větší o 0,2 palce.



Hodinky Galaxy Watch7 se meziročně designově příliš nezměnily...

Do menšího těla hodinek se dostala 300mAh baterie, do většího pak akumulátor s kapacitou 425 mAh. I základní model dostal do výbavy rychle vyměnitelné řemínky, tentokrát ve standardní 20mm variantě. Odolnost je stejná, až na to, že 10 ATM nahradil základní standard 5 ATM, takže s hodinkami podle výrobce nemůžete do slané vody. Mimo několika speciálních funkcí se neliší ani spektrum měřených údajů.

Samsung Galaxy Watch FE

Portfolio chytrých hodinek od Samsungu už s předstihem doplnil model Galaxy Watch FE. Jejich primárním cílem je přinést chytré funkce a měření zdravotních metrik do nepatrně nižších cenových pater. Hodinky rámcově vycházejí ze starších hodinek Galaxy Watch4, změří krevní tlak i EKG, detekce nepravidelného srdečního rytmu však v Česku (IHRN) k dispozici nebude.



Toto jsou dvě základní barevné variantě hodinek Galaxy Watch FE – růžová a černá

Hliníkové 40mm tělo hodinek váží 27 gramů a je do něj vsazený 1,2" Super AMOLED displej s rozlišením 396 × 396 pix a barevným Always On režimem, který kryje odolné safírové sklo. Tělo hodinek splňuje zvýšenou odolnost 5ATM a IP68, navazují na něj řemínky s modrým a oranžovým prošíváním. Baterie hodinek má kapacitu 247 mAh. Dobíjet se bude stejně, jako dřívější hodinky od Samsungu, a to bezdrátově pomocí přibalené kolébky. Výkon obstarává čipset Exynos W920 s 1,5GB RAM, úložný prostor má kapacitu 16 GB.



Tělo vyrobené z hliníku splňuje odolnost 5 ATM a IP68

Hodinky na spodní straně obsahují BioActive Senzor, který obsahuje optický a elektrický snímač tepu a měříc pro výpočet složení těla. Hodinky dále evidují spánek, změří krevní tlak a natočí EKG. Součástí výbavy je 10 různých cvičení, personalizované zóny srdečního tepu a detailní běžecké analýzy. Běží v nich operační systém Wear OS Powered by Samsung s grafickou nadstavbou One UI 5 Watch. Ze zápěstí budete moci vyhledat připojený telefon nebo na dálku ovládat spoušť jeho fotoaparátu.

Sluchátka Galaxy Buds3 a Buds3 Pro

Posledními novinkami jsou sluchátka řady Galaxy Buds3, které, jako by z oka vypadly AirPodům od Applu. Samsung přešel od pecek na design „s nožičkou“, na které jsou dotykové plochy, které se nám však zatím docela špatně ovládají. Jinými slovy, dotyková gesta se budete muset naučit. To, že je děláte správně, poznáte podle toho, že ve sluchátku uslyšíte kliknutí jako při stisknutí fyzického tlačítka. Základní model je otevřeného typu, varianta Pro má navíc špunty. Sluchátka splňují zvýšenou odolnost IP57.



Sluchátka Galaxy Buds3 (vlevo) a Galaxy Buds3 Pro

Sluchátka Buds3 Pro využívají umělou inteligenci pro monitoring zvuku okolí, kdy dokáží upřednostnit „poslech“. Redukce šumu (ANC) byla u obou modelů sluchátek hodně výrazná. Sluchátka mají kvalitní audio (24bit/96 kHz) a personalizované zesílení zvuku pro každé sluchátko. Sluchátka podporují umělou inteligenci Galaxy AI, funkce Tlumočník však opět naráží na chybějící český jazykový balíček. Buds3 Pro dostaly do výbavy dvoupásmový reproduktor, v přenosných pouzdrech se nachází 515mAh baterie. Sluchátka spojíte s telefony s Androidem (10 a vyšší), které mají minimálně 1,5GB operační paměť.