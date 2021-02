Samsung uvádí do Česka tablety Galaxy Tab S7 v modré, kryt přibalí zdarma

Samsung do Česka uvádí novou barevnou variantu tabletů Galaxy Tab S7 a Tab S7+ v provedení Mystic Navy. Na hardwarové výbavě tabletů se nic nezměnilo, v oblasti softwaru už můžete počítat s Androidem 11 a grafickou nadstavbou One UI 3. Nová barevná varianta nejvybavenějších tabletů od Samsungu se dostane do prodeje již 19. února.

Pokud si tablety řad Tab S7 koupíte na webových stránkách Samsung.cz v období od 19. února do 5. března, můžete si vybrat ze dvou bonusů. K tabletu dostanete, buď ochranné pouzdro v libovolné barvě zdarma, nebo 50% slevu na sluchátka Galaxy Buds+ v černé barvě. Promo akce se navíc vztahuje na jakoukoliv barevnou variantu tabletů, tedy nikoliv jen na novou Mystic Navy.

Ceny tabletů řady Galaxy Tab S7 jsou v Česku následující:

Redakční představení Samsungu Galaxy Tab S7+: