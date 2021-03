Samsung updatuje skládací Galaxy Z Fold2 na One UI 3.1. Co vše se změnilo?

Samsung v průběhu uplynulého víkendu pokračoval s aktualizacemi na grafickou nadstavbu One UI 3.1, a jedním z posledních modelů, který update v Česku dostal, je skládací Galaxy Z Fold2. Ten již sice již od poloviny ledna běží na Androidu 11, ovšem tehdy k němu ještě příslušela nadstavba One UI 3.0, která ještě neměla tolik softwarových přídavků jako nejnovější verze One UI, která debutovala v řadě Galaxy S21.

Nejnovější aktualizace se točí zejména kolem multitaskingu. Z nabídky posledních spuštěných aplikací se můžete rychle vrátit k naposledy zobrazené trojici aplikací na displeji. Apky už se vám při minimalizaci na pozadí „neosamostatní“. Dvojici aplikačních oken z hlavního displeje pak můžete rychle přetáhnout na vnější displej. Druhé aplikační okno můžete rovnou otevřít i z notifikační lišty, a to přetažením ikony aplikace na volné místo na displeji.

Vnější a vnitřní displej nyní zobrazují stejné informace o počasí, které se u dřívějších verzí firmwaru mohly s ohledem na rozdílný čas synchronizace dat o něco lišit. Dvojklikem na displej docílíte jeho zhasnutí, další změny se odehrály ve fotoaplikaci. Pokud při focení a natáčení videí používáte Flex Mode, můžete si nově upravit pozici ovladačů. Z náhledového okna poslední fotografie můžete rychle přejít ke sdílení nebo nepovedenou fotku rovnou smazat.

Videopředstavení Samsungu Galaxy Z Fold2:

Při videovoláních v režimu Flex Mode si můžete nově volajícího nechat zobrazit přes celou polovinu displeje. Na druhé budete mít umístěny ovladače volání. Samsung v nadstavbě One UI 3.1 dále přepracoval vizuální zpracování světlého a tmavého systémového režimu, úprav a vizuálního sjednocení se dočkaly i obrazovky pro korekci hlasitosti. Součástí nejnovějšího updatu pro Galaxy Z Fold2 je i únorová aktualizace zabezpečení.

Changelog k updatu na One UI 3.1: Kalendář Získejte datum a adresu z názvu události a doporučte automatickou registraci.

Přijímejte oznámení ze zařízení SmartThings, která mají rovněž specifikovaná oznámení plánu. Fotoaparát Výkon aplikace Fotoaparát byl vylepšen Displej Byla přidána funkce Pohodlí pro oči.

Barevná teplota obrazovky se automaticky přizpůsobuje denní době. Automatický přepínač sluchátek Podpora automatického přepínače slucházek mezi telefonem a tabletem Galaxy. Připomenutí Získejte datum a adresu z připomenutí a doporučte automatickou registraci a připomeňte důležité informace podle situace. Share Sheet Nyní je možné chránit vaše soukromí odstraněním informací o poloze dříve pořízených fotografií před jejich sdílením nebo zveřejněním na sociálních médiích. Sociální platforma Synchronizujte platné odkazy vytvořené na zařízeních se stejným registrovaným účtem Samsung account.

Bylo zjednodušeno používání služeb sociálních médií. Je možné sdílet profily, fotografie, poznámky, plány a další položky s přáteli jednoduše přihlášením k účtu Samsung account. Editor fotografií Do Labs v Editoru fot. byla přidána funkce Mazání objektů.

Pomocí funkce Mazání objektů můžete z fotografie vymazat objekt, který chcete.

Zdroj Samsungmobilepress