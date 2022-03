Samsung úmyslně zpomaluje telefony řady Galaxy. Hry neběží na plný výkon, na vině je systémová služba GOS

Už v naší recenzi Samsungu Galaxy S22 Ultra jsme si všimli, že hry neběží v takovém frameratu a kvalitě, jakou jim v nastavení navolíte. Původně jsme to připisovali předfinálnímu firmwaru, ovšem stejné chování se objevilo i v nejnovější verzi firmware XXU1AVBF. Ukázalo se, že za nižším výkonem grafiky stojí služba Samsung GOS (Game Optimization Service), která cíleně snižuje grafický výkon, nejen her ale také aplikací.

Sice pouze u těch vybraných, které jsou zařazeny do seznamu (ke stažení zde), ten však obsahuje neskutečných deset tisíc (!) Android her a aplikací. Jinými slovy, pokud spustíte některou z nich, GOS dle názvu aplikačního balíčku zjistí, že tato aplikace či hra patří do interního seznamu, a služba danému titulu nepovolí plný grafický výkon. A to se netýká jen Exynosu 2200, který je v řadě Galaxy S22 nasazen v Evropě, ale také amerických modelů se Snapdragonem 8 Gen 1. To by vysvětlovalo, proč nám v recenzi Ultry Titan Quest běžel přes 60 fps (není v seznamu), zatímco Genshin Impact i přes nastavených 60 fps měl pouze poloviční framerate (je ve výše uvedeném seznamu).

Jak zjistit, které hry Samsung omezuje? Pokud chcete zjistit, zda je i vaše hra součástí blokace grafického výkonu službou GOS (Game Optimization Service), stačí vaši hru vyhledat na webu Google Play. Z adresního řádku si vykopírujte obsah položky id, např. „com.miHoYo.GenshinImpact“, což je název aplikačního balíčku. Ve staženém dokumentu poté zkuste toto označení vyhledat (přes Ctrl + F). Pokud jste hru našli, je její plný grafický výkon u Samsungů blokován.

Samsung usvědčilo i pouhé přejmenování některých aplikačních balíčků. YouTuber Square Dream přejmenoval aplikační balíček 3D marku na Genshin Impact a v tu ráno došlo k razantnímu snížení výsledků testování. Chyba se navíc netýká jen nejnovější řady, ale také dříve uvedených telefonů, v nichž běží služba GOS. Ta má primárně zvyšovat grafický výkon, jenže v praxi jeho grafický výkon ještě snižuje. Na webu Clien můžete vidět rozdílné skóre v Geekbench u Galaxy S10 5G, a to s aktivní i deaktivovanou službou GOS.



Seznam her a aplikací, u nichž Samsngu omezuje výkon, obsahuje neskutečný počet 10 tisíc položek! Prohlédnout si jej můžete zde

Té se přitom ve stávající formě nijak nezbavíte. Jedinou možností je root telefonu a odinstalace aplikace, jenže v tom případě si výrazně narušíte bezpečnost telefonu, dojde k překlopení Knox Warranty Bitu, takže přestane fungovat hned několik systémových aplikací od Samsungu. Nepomáhá odinstalace či zablokování služby přes ADB, ani vymazání dat či vynucené ukončení aplikace přes Nastavení. Stačí jednou minimalizovat hru, a GOS se sama spustí, popř. se sama opětovně odblokuje či „nainstaluje“.

Jedinou možností, jak „ukočírovat“ GOS je v současné době Game Booster Plus, který je součástí herních pluginů. Ty si můžete otevřít z herní nabídky, kterou otevřete tlačítkem v levé části spodní lišty při hraní her. Po aktualizaci se vám mezi aplikacemi objeví ikona Game Plugins. Po spuštění je třeba aktivovat režim Game Booster Plus a u každé z her je třeba nastavit režim „Max FPS“ nebo „High Quality“. Navíc je pro hry defaultně počítáno se snížením rozlišení obrazu na 75 %. S aplikacemi ve výše uvedeném seznamu však nic nenaděláte...

Cílené zpomalení nebo kuriózní chyba?

Cílené zpomalení telefonů řady Galaxy S22 nedává příliš velký smysl, a tak to zatím vypadá na velkou softwarovou chybu, kterou Samsung interně vyšetřuje. Dle jihokorejského webu Naver má tento problém stejnou prioritu jako v minulosti problematické baterie Galaxy Note 7, přičemž by měl Samsung k tomuto problému brzy vydat oficiální stanovisko.

Samsung byl „přistižen při činu“ stejně jako vloni OnePlus. Ten měl vybrané aplikace a hry zařazen do tzv. „blacklistu“, a pokud do něj pařila spuštěná aplikace, OnePlus ji nepovolil maximální výkon. Oficiálně byla důvodem „optimalizace baterie“.

Via Sammobile