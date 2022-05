Samsung ukazuje možnosti 200Mpx snímače. Vyfotil s ním kočku a obří plátno umístil na mrakodrap v Soulu

Samsung má již od loňského září dotažený vývoj 200Mpx fotočipu ISOCELL HP1, který však žádný z výrobců u svého telefonu dosud nepoužil. A to ani jeho letošního nástupce. To však Jihokorejce neodradilo od toho, aby ukázali množství detailů, které 200Mpx fotočip dokáže zachytit. Výsledkem je fotografie kočky o rozměrech 28 × 22 metrů, která visí na jedné z budov v jihokorejském hlavním městě.

V rámci propagačního videa od Samsungu není vidět žádný telefon, pouze testovací deska s externím displejem, jejíž součástí je zmiňovaný 200Mpx snímač HP1. K němu je přidána profesionální optika, a výsledek můžete vidět na videu níže. Samotná fotografie byla po pořízení ještě samozřejmě upravena, i tak je však patrné, že v případě zoomů či ořezů z 200Mpx fotografie nedochází k tak velké ztrátě detailů, jak by se mohlo zprvu zdát.



Prvním smartphonem s 200Mpx fotočipem (ISOCELL HM1) bude Motorola Frontier. Tento telefon bude oficiálně oznámen již v červenci

Je třeba zmínit i to, že snímač HP1 využívá novou technologii pro slučování pixelů, které se přezdívá ChameleonCell. Díky ní je možné sloučit až šestnáct pixelů s různým výsledným rozlišením. Finální fotografie tak mohou mít 12,5 nebo 50 megapixelů. V prvním případě se bavíme o 2,56μm pixelech, ve druhém případě jsou jejich rozměry poloviční. A nebo můžete fotit v plném rozlišení, kdy budou mít pixely rozměry 0,64 μm.

Ve finále byla fotka vytisknuta na dvanáct kusů o délce 2,3 metru, které byly společně sešity v jednu jedinou fotografii. Výsledek je to sice více než zajímavý, ale mnohem více by nás zajímala kvalita stejné fotografie, pokud by ji pořídil telefon. A zdá se, že brzy budeme mít možnost „ochutnat“ 200Mpx fotky i z mobilních zařízení. Motorola chystá model s kódovým označením Frontier, který bude přestaven v červenci. Prodávat se bude nejprve v Číně, odkud by měl záhy zamířit i na globální trhy.

Samsung nechal na plátno zvěčnit 200Mpx snímek kočky: