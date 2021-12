Samsung ukáže 11. ledna nový Exynos s RDNA2 grafikou. První detaily bychom měli znát již za týden

Několikaměsíční čekání končí. Poté, co své karty na stůl vyložil Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 1) a Mediatek (Dimensity 9000), se k obdobnému kroku odhodlal i Samsung. Ten na svém Twitteru potvrdil, že 11. ledna oficiálně oznámí první čipset pro mobilní zařízení s RDNA2 grafikou od AMD podporující Ray Tracing, jemuž se v kuloárech přezdívá Exynos 2200. Pokud k tomu ještě připočteme Apple A15 Bionic, měla by se mobilní „procesorová bitva“ v příštím roce týkat právě těchto čtyř mobilních procesorů.

Samsung má premiéru načasovanou těsně před uvedením modelové řady Galaxy S22, která by měla být oznámena v průběhu února. A právě v evropských modelech této řady by měl čipset primárně běžet. O Exynosu 2200 bychom se však měli dozvědět první informaci již za pár dní, a to na akci AMD 2022 Product Premiere, která se uskuteční 4. ledna. Šéfka firmy Dr. Lisa Su na ní představí nová výpočetní a grafická řešení od AMD a jeho partnerů, mezi které spadá i jihokorejský Samsung. Představovací akci bude možné sledovat na YouTube kanálu AMD

AMD již dříve potvrdilo RDNA2 grafiku u budoucího Exynosu:

