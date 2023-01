Samsung ukázal unikátní 360° displej pro skládačky. Přeložíte jej na jednu i na druhou stranu

Divize Samsung Display se webu The Verge pochlubila fotografiemi prototypu skládacího zařízení s novou generací pantu. Prototyp s názvem „Flex In & Out“ je totiž navržen s 360° pantem, který umožňuje skládání a rozkládání zařízení ve stylu Galaxy Z Fold4, a současně i překládání displeje směrem ven. A to je něco na způsob konstrukce Huawei Mate Xs 2.

I když zdroj spekuluje nad tím, že bychom mohli vidět v akci prototyp skládacího Galaxy Z Fold5, v praxi se do budoucí skládačky od Samsungu zřejmě dostane jen samotný pant. Neočekáváme, že by se zařízení řady Galaxy Z Fold současně překládalo i na druhou stranu. Samotný pant je „kapkovitý“, displejová plocha v něm umístěná má strukturu vodní kapky, což znamená, že po rozevření není překlad tak výrazný, jako u dříve používaných pantů ve tvaru písmene U. Ostatně i boční pohled naznačuje, že v zavřeném stavu už mezi oběma displejovými díly není žádná znatelná mezera.



Jedná se o druhý zajímavý prototyp od Samsungu, který se v letošním roce dostal na veřejnost. Už na veletrhu CES jsme mohli vidět prototyp skládacího rolovacího displeje, který ukazoval, že jihokorejci zvažují možné cesty, kterými se vydat do budoucna. Příliš však nevsázíme na to, že by Samsung letos nějak experimentoval, zřejmě i nadále zůstane věrný značení a konstrukcím řad Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold.

Hybrid skládacího a rolovacího displeje od Samsungu:

Zdroj: The Verge