Samsung ukázal, jak se vyrábí sklo Gorilla Glass Armor. I po třech měsících na něj má exkluzivitu

Jednou z nedůležitějších inovací u Galaxy S24 Ultra je použití odolného skla Gorilla Glass Armor. To má, nejen čtyřnásobně větší odolnost proti běžným „kapesním“ škrábancům, ale také až o 75 procent menší odrazivost. A to oproti běžnému sklu, přičemž do telefonů se integrují odolná sklíčka, která nemají až tak výraznou odrazivost. Přesto je mezi nimi Gorilla Glass Armor doslova propastný rozdíl, zvláště při přímém srovnání na telefonech.



Krycí sklo Gorilla Glass Ultra pro displej Samsungu Galaxy S24 Ultra

Samsung na videu ukázal, jak probíhá výroba tohoto odolného skla. Jeho největší „tajemství“ spočívá v procesu nanášení nanovrstev na sklo. K tomu dochází v komoře naplněné argonem. Některé z těchto nanovrstev fungují jako jednosměrné disperzní filtry, které přijímají vnější světlo a rozptylují jej uvnitř skleněných vrstev, místo toho, aby jej odrážely zpět. V případě silných světelných zdrojů je tak světelný odraz spíše slabý, což přispívá k antireflexním vlastnostem celého skla.

Samsung ve videu ukázal automatizovanou továrnu pro výrobu skel, který se na první pohled neliší od výrobních linek na smartphony. Výroby začíná rozřezáním velkých plátů skla, a to podle úhlopříček budoucích displejů. Na sklo se dále natiskne rámeček a až poté dochází k přidávání nanovrstev, které Samsung demonstruje na animaci. K nanášení dochází v prostředí bez jakéhokoliv přístupu vzduchu. Chemické vyztužení skla je posledním krokem při výrobě krycího skla, které se následně montuje na displej. A tento komplet dorazí do továrny jako jedna ze stěžejních součástek při skládání telefonu na výrobní lince.

Samsung ukázal, jak se vyrábí sklo Gorilla Glass Armor:

Zatím to však vypadá, že Samsung má na tento druh skla exkluzivitu. Od uvedení Galaxy S24 Ultra už uplynuly téměř tři měsíce, a žádná z konkurenčních značek toto krycí sklo u smartphonů, přes zjevné optické a odolností výhody, dosud nepoužila. Zatím však není jasné, zda je tato exkluzivita dočasná, nebo trvalá.

