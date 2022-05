Samsung ukázal displeje blízké budoucnosti. Telefony brzy vícekrát přeložíte, roztáhnete nebo zarolujete

Samsung se na konferenci SID Display Week 2022 pochlubil technologickým pokrokem displejů nových konstrukcí, které tak vypadají doslova na dosah ruky.

Na videu níže můžete vidět koncepční video, na němž některé displeje sice vypadají jen jako počítačově vytvořené simulace, existují však i panely, které jsou prakticky dotažené do konce. V nejpokročilejším stádiu vývoje je např. rolovací AMOLED displej, který byl na akci dokonce vystaven ve funkční podobě, a to hned v několika variantách

Konkrétně se jednalo o 6,7" AMOLED displej s poměrem stran 22:9, jehož horní část byla uložena v těle telefonu. A vysunula se až podle potřeby. Koncepční video naznačuje, že se displeje bude vysouvat ručně, spíše bychom to však viděli na motorizované vysunutí a opětovné navrácení do útrob telefonu.



Samsung na akci SID Display Week 2022 ukázal různorodé skládací a vysouvací displeje. A to je důkaz, že potřebné technologie jsou už dávno dotaženy. Čeká se jen na jejich komerční nasazení v telefonech

V pokročilejší fázi vývoje je zřejmě i displej, který se vysouvá směrem do šířky. Jinými slovy, tabletový displej můžete roztáhnout do ještě větší úhlopříčky, popř. displej telefonu do větší „tabletové“ podoby. Prototypy ukazují, že tato technologie už je dotažena do finále. Stačí ji jen nasadit do komerčně dostupných zařízení. Ta stávající jsou zatím jen demonstrační prototypy.

Blízká displejová budoucnost podle Samsungu:

Na videu můžete dále vidět i skládací displej Flex S, který má dva panty, a které složíte, nejen do podoby tabletu a telefonu, ale i do formy zapřené třetiny displeje, která bude sloužit pro sledování videí nebo pro chatování. Zajímavě vypadal i skládací Flex G, což je panel se dvěma panty, přičemž displejové třetiny skládáte směrem dovnitř. A díky „notebookovým“ pantům můžete tento displej složit prakticky do jakékoliv polohy.

„Flex Gaming“ koncept vypadá ve stylu Galaxy Z Flip, ale toto zařízení se může překládat na výšku či na šířku, a na první pohled může vzdáleně připomínat Microsoft Surface. Jenže s tím rozdílem, že nemá dva displeje ale jen jeden přes obě části zařízení.

Displeje Samsungu vystavované na akci SID Display Week 2022:

Podle Samsungu nás už brzy čeká vstup do nové displejové éry, a my budeme zvědaví, zda se to stihne ještě letos. Na přelomu srpna a září bychom se měli dočkat nových skládaček Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4, a kdo ví, možná že k nim konečně přibude i telefon s rolovacím nebo výsuvným displejem. Technologie k tomu je totiž již připravena, tak na co čekat?