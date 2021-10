Samsung u chystaného čipsetu Exynos s grafikou od AMD potvrdil podporu Ray tracingu

O chystaném čipsetu Exynos 2200 se poměrně dlouho nemluvilo, ovšem byl to Samsung, který k němu přidal další zajímavou informaci. Na Weibo profilu „Samsung Exynos“ se objevila fotografie s doplňkovými informacemi, podle nichž bude budoucí čipset řady Exynos podporovat i Ray tracing. A to je technologie, která před několika lety prorazila na desktopových grafikách, a současně se s ní můžete setkat např. u herních konzolí. A již příští rok dorazí i do mobilů od Samsungu.

Od Ray tracingu si slibujeme mnohem reálnější rendering 3D scén, tedy mnohem realističtější světla, stíny a nasvětlení 3D objektů. Protože jsou potřebné výpočty grafiky velmi náročné, potřebuje Ray Tracing hardwarovou podporu přímo na koncovém zařízení. U čipsetu od Samsungu bude použitý grafický adaptér podporovat i VRS (Variable Rate Shading), což umožní rendering některých objektů (např. vaší postavy v RPG) ve vyšší kvalitě ve srovnání s renderingem okolní krajiny.

Čipset Exynos 2200 dostane grafiku od AMD postavenou na architektuře RDNA2, kterou v současné době využívají desktopové grafiky řady Radeon RX 6000, PlayStation 5, Xbox S/X, APU herní konzole Steam Deck či palubní systémy u automobilů Tesla Model S a Model X.

AMD dodá RDNA2 grafiku pro budoucí Exynosy:

Zdroj Twitter